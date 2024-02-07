「億級加盟店」系列報導 蔡叔朋團隊深度聯賣 業績連三年破億

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「億級店東」蔡叔朋所帶領的永慶不動產台中逢甲12期加盟店，靠著永慶體系的聯賣系統，以及獨特的激勵模式，有效幫助人員達成高績效，帶動店業績屢創高峰，近三年業績突飛猛進，每年破億元，創業至今11年，累積業績已達7億元。

今年40歲的蔡叔朋，年輕時做過臨時演員、保全、保險經紀人等，2009年投身房仲業，2012年創業加盟永慶不動產，蔡叔朋指出，雖然永慶加盟體系有較為完善聯賣制度，一開始因為與其他同體系內的加盟夥伴不並熟悉、沒有信任感、擔心聯賣風險，並不想參與聯賣。

後來發現聯賣平台有完善的競價、競速、仲裁等機制，也有區域聯賣會議與其他加盟夥伴溝通、協調，隨著創業之後漸漸認識更多同業、前輩，參與聯賣後績效開始提升，聯賣業績占比愈來愈高，2023店聯賣業績近4,000萬元、逐年成長，蔡叔朋表示，參與聯賣，等於比起沒有聯賣資源的房仲店平均多出3成以上的業績。

蔡叔朋第一間永慶不動產加盟店業績優異，近年在台中逢甲商圈陸續開出二間新品牌永義房屋，如今已是擁有70人的房仲團隊，他獨特的激勵模式，使得團隊向心力極高，例如單月業績50萬元，加發8,800元獎金，單月業績破百萬加發16,800元獎金，每年業績達300萬元，年終獎金10萬元，業績更高則採累進。也因此激勵同仁，2023年業績達千萬元的經紀人有兩位、達500萬元五位、400萬元三位、300萬元三位，人才輩出。

蔡叔朋表示，帶領團隊要帶心、注重人和，業務人員就會從競爭對手變成夥伴關係，招募新人時「有投入想賺錢的動機、耐操」最重要，例如近幾年因為疫情招募了不少餐飲、旅遊業轉職，過去在服務業工作的工作經驗，更能吃苦，也多能在房仲業得到不錯的成績。

蔡叔朋創業也非一帆風順，2014年因為奢侈稅實施，自己主力經營的逢甲商圈交易以店面為主，受創極大，有一半的業務人員出走，不過他發現商用不動產市場交易快速萎縮，轉型經營招租套房、長期置產客及自住客等較不受景氣影響的市場，2016年開始很快就走出低潮。

他說，無論景氣好壞，都有人要買房子，因此更記取教訓，經營自住客市場，如今9成的客戶都是自住客，隨著團隊的規模成長，他開始提供客戶更多客製化服務，包括裝修和代管等，並建立起消費者買賣房屋時更多元的一條龍服務。