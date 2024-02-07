藥華藥 血癌新藥在美銷量熱

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生技業開春業績報喜，藥華藥受惠罕見血癌新藥Ropeg美國銷售持續成長，加上藥價微幅上調，自結1月營收以5.1億元，繳出年增118％佳績，新年業績開紅盤。

藥華藥表示，美國新團隊加入後，以數位化AI大數據導向的銷售策略，加上NCCN治療指南推薦加持，推動Ropeg在美國銷售針數有雙位數成長。但由於美國醫療保險制度每年年初重新起算患者的自付額，年度開始時會有需由藥廠負擔的給付差額，因此藥廠年初的營收會受到些許影響。若以季度來看，2024年成長趨勢明確。

由於日本病患自2024年6月起可自行注射Ropeg，一次更可拿取三個月的份量，因Ropeg已納入日本健保給付，如此可降低病患自付金額，非常有助於提升病人數及拓展市場，日本團隊樂觀看待2024年營運。

藥華藥表示，預計2024年可望取得中國大陸、新加坡及馬來西亞的真性紅血球增多症（PV）藥證，進軍大陸、東南亞市場，現正積極規劃行銷準備，Ropeg全球銷售成長幅度可望向上加成。

藥華藥董事長詹青柳、執行長林國鐘近期帶領經營團隊赴美、日、韓等子公司視察，為下一波營運成長積極規畫和準備。

藥華藥繼2023年獲得挪威主權基金投資後，近期受邀赴美國舊金山參加摩根大通全球生技論壇，亦受邀赴香港參加花旗環球證券舉辦的Corporate Day，與國際投資人面對面會議，公司預期隨著股票轉上市後，將有助於擴大在國際市場的曝光，吸引更多國內外機構投資。