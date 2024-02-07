多箭齊發 材料1月營收倍增

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材料-KY受惠絲束和醋片需求持續強勁，及絲束與醋片新產能擴增完成挹注，暨銷售價格調高等因素持續發揮，自結1月營收12.81億元，年成長197％，創歷史單月次高、同期新高。

材料-KY認為，目前訂單能見度相當良好，2024年訂單已陸續談妥，在平均銷售單價優於去，且2024年有新的絲束產能擴充下，樂觀成長動能延續，全年營收有望再創新高。

展望2024年，材料-KY指出，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠；另看好醋片在大陸的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。

因應絲束需求與營運成長，材料-KY積極擴充產能，預計7月中旬完成擴增9,000噸絲束產能，2025年1月再擴增9,000噸的絲束產能，2025年第二季完成3.5萬噸醋片產能擴增。

此外，材料-KY東南亞設絲束廠計畫正按部就班推進，包含與四大菸草公司之一或當地第一大菸廠洽談合資方式。材料-KY強調，除持續優化生產效率與擴大產能外，將耕耘兩大策略方向布局，強化長期優勢；包括把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料及回收技術，以及因應大陸醋酸纖維女裝面料需求，擴增醋酸纖維長絲產能，增加多樣化產品。