天然養護秀髮 植森推出植物洗髮精

掉髮是男性和女性常見的問題，隨著年齡的增長，髮量逐漸減少，根據研究指出，每五人就有一人有掉髮或落髮問題，台灣研發團隊植森品牌的誕生源於執行長深刻的個人體驗，解決不少頭髮上的問題，品牌執行長李韋明表示，曾經深陷落髮和掉髮的困擾，這不僅在外貌上造成影響，更是影響了工作、事業和人際交往方面。

植森執行長李韋明表示，植森品牌推出的植物洗髮精一直以來都是護髮市場上的熱門產品之一，相較於傳統的洗髮精不少有化學成份，植物洗髮精注重提取天然植物成分，雖成本更高，但為頭髮提供更溫和、天然的護理，這種洗髮精的獨特之處在於其成份的選擇和科技的應用。

植森品牌的植物洗髮精的核心成份主要來自於大自然，例如香草、魚腥草、雪松和天竺葵等，其豐富的營養成份，能夠滋養頭髮，同時具有清潔和保養頭皮的效果，植森執行長李韋明更不惜成本讓大家有感使用，讓民眾一用成主顧。

植森執行長李韋明指出植森推出的護髮品避免使用對人體和環境有害的化學物質，強調天然的護理方式，與現代人對綠色和可持續性的追求相呼應，使得植物洗護髮品在市場上更受歡迎，而植物洗髮精以天然植物成份、科技創新和對環境的友好特性，成功區隔於同類型的洗髮精品牌，溫和的洗護效果，使得使用者在追求美麗的同時，也能夠照顧到頭髮的健康。