豐邑旗下系列飯店 推229壽星專屬優惠

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豐邑集團旗下飯店－新竹豐邑喜來登大飯店、台中豐邑Moxy酒店、豐邑逢甲商旅等特別為229壽星祭出每間房間2,290元的平日優惠住房；新竹喜來登也專為壽星推出低於5折的餐飲抵用券。優惠自2月持續到3月，讓229壽星在飯店一次補足4年的生日。

豐邑集團旗下飯店特別為229壽星祭出均一價2290元的優惠住房方案，自2月1日至29日期間，可向飯店預訂2月15日至3月31日的住房，只要同行者具備中華民國國籍且為2月29日生日，就可以在平日以每晚2,290元的價格入住新竹豐邑喜來登大飯店、台中豐邑Moxy酒店或豐邑逢甲商旅等三間飯店其中之一，可選擇新竹喜來登豪華客房、Moxy標準客房或逢甲商旅標準／雅緻客房等不含早餐的平日超值優惠。

除了住宿外，新竹豐邑喜來登大飯店也特別加碼壽星餐飲優惠，2月1日至29日期間，具備國人身份且為2月29日生日壽星可以2,290元購買並使用飯店「5,000元餐飲悠遊通行券」組合，等同用餐僅需46折，即可享有大廳酒吧、盛宴自助餐廳、迎月庭鐵板與日式料理及采悅軒中餐廳等餐廳的壽星專屬禮遇。

豐邑機構下飯店包括新竹豐邑喜來登大飯店、台中豐邑Moxy酒店、豐邑逢甲商旅等三家飯店攜手推出229壽星生日活動，住宿及餐飲優惠僅限中華民國國籍且為2月29日生日者，各館加價規則及更多活動內容可至新竹喜來登官網查詢。