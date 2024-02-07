新北金山凱悅渡假酒店 Q3閃耀登場

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台灣首間凱悅品牌渡假酒店「新北金山凱悅渡假酒店」將於今年第三季閃耀登場，擁有天然溫泉資源，211間客房皆配備專屬溫泉池，享受大眾裸湯、屋頂泳池、健身房與兒童悅趣營，還規畫全日餐廳、宴會廳與婚禮教堂，無論是休閒旅遊、商務會議等需求，皆可提供全方位服務，相信能為北台灣旅遊市場注入新的樣貌。

位於金山區環金路的酒店，距離金山老街5分鐘車程，金山財神廟、中角灣衝浪基地、著名朱銘美術館或遊客最喜歡的女王頭野柳地質公園，只要15～20分鐘即可到達，讓入住旅客都能擁有一段美好舒適旅程。

興富發集團旗下新北金山凱悅渡假酒店是由凱悅酒店集團經營管理，依山傍海以及豐沛的溫泉資源，選擇首度進入台灣市場的「凱悅Hyatt Regency」且以渡假酒店形式呈現，讓旅客感受到凱悅獨特品牌個性。

除了在客房享受溫泉，酒店也規畫男女大眾湯，呈現出兩種截然不同風格，房客可免費使用，分別位居兩個樓層，單層達140坪，十分寬敞，打造出通透視覺感，泡湯時空氣流通更舒適。一間以陽明山景為題，結合木質調禪風設計，打造出明亮視覺享受；另一間則以陽明山雲霧為靈感，以石牆面與金屬格柵，打造出冷冽神秘氛圍。還有健身房、頂樓泳池與與凱悅悅趣營，打造兒童專屬遊樂區域，吸引親子客層。

目前酒店積極招募中，現階段以中階主管為主要招募對象，預計農曆春節後到任，第二季預計於金山舉行招募會，吸引有志於旅館飯店業在地人才。