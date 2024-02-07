TikTok助創作者提升影響力創造正面價值

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你是否曾經發現，TikTok 創作者並不只會翻跳〈科目三〉，反而有許多創作者透過平台分享自己的職業、行銷自己的品牌，成功在百家爭鳴的環境中嶄露頭角嗎？全球領先的行動短影音平台TikTok，便成為三位台灣創作者翻轉人生的媒介，不僅讓輪胎行老謝與美髮師Eagle在平台上累積龐大粉絲，也讓執業律師毒蕭律師在現實生活中展現未曾想像過影響力，透過持續的創作，更讓他們攜手TikTok一起為台灣創作者帶來更多正面價值。

為傳統輪胎行注入活水

經營輪胎行多年的老謝，當初創業時渴望提升店面知名度，便決定透過TikTok開始學習行銷自己的品牌。在經營初期，老謝就透過親子、員工之間的搞笑互動打響知名度，多次執行後發現，引人入勝的內容有助於迅速吸引粉絲。經過多年深耕，老謝至今已在TikTok上獲得超過60萬粉絲、累積高達2,300萬次讚數，更曾有粉絲從台南單日往返老謝位於新竹的輪胎行，就只為給予老謝實際支持，也讓老謝直呼感動。

不只如此，身為在地客家人的老謝，也不時將客家文化融入自己的創作中，除了為自己的創作增添更多台灣獨特的文化風采，更希望透過全球社群平台 TikTok 向全世界分享在地文化，讓更多來自不同市場的用戶都能透過自己的短影音認識台灣。

對美的堅持創千萬業績

身為髮型設計師，Eagle首重實現不同顧客對改變外型的想像，也透過TikTok讓不同年齡層的受眾了解，追求自己想像的模樣並不如此遙不可及，髮型設計師就是能幫助大家活在最美好的樣貌下。

正因如此，Eagle也打造了自己的髮廊品牌，除了透過妙手生花的「素人爆改」髮型改造系列吸引將近30萬粉絲追隨，線上社群的支持也成功轉為髮廊品牌的實際收益，讓Eagle於2023年創下品牌年度營業額9千萬的傲人佳績。

在TikTok這個注重創意、真實表達的平台上，Eagle表示：「不同設計師都有機會在這個平台上發揚自己的創意想法，更有機會將自己的才華透過TikTok這個橋梁讓全球社群認識自己，也期待更多美髮創作者加入TikTok的行列，一起用無盡創意讓大家活在最美好的樣貌！」

毒蕭律師藉TikTok解析法條，讓粉絲化詐騙危機為轉機「法律只會保護懂法律的人，而我是來保護你的！」一句話道盡毒蕭律師開始經營TikTok的初衷，便是希望能透過TikTok打破晦澀難懂的法律框架，讓觀眾能透過短影音了解法律，進而應對現實生活中可能遇到的危機。

從創立到現在，他的粉絲數也不斷成長，目前已累積超過超過24萬粉絲以及680萬次的按讚。

以自己的「詐騙集團教戰手冊」系列影片為例，毒蕭律師分享：有許多粉絲在觀看影片後，驚覺真的遭遇詐騙危機，也因為有自己的影片為大家示警，才能避免粉絲受到傷害，成為許多粉絲的最後一道詐騙守門員。

即使辛苦，毒蕭律師堅持走在自己的法律路，「我就是在做自己認為對的事！」並憑藉TikTok社群的支持，持續分享法律知識，致力於讓法律更容易理解，將知識帶給更多人。

TikTok不僅僅是一個短影音平台，更是一個讓創作者發揮才華、為社會展現正面影響力的舞台。未來，TikTok也將持續為創作者提供自信發聲的空間，為社會帶來更多正面的能量。