通膨降溫 美股持續轉強

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根據國際貨幣基金組織（IMF）2023年10月份的預估，由於2022年以來全球主要央行維持緊縮政策來打擊通膨，同時必須整頓財政來應對不斷飆升的債務，抑制政策操作空間；加上俄烏戰爭、以巴戰爭等地緣衝突尚未結束的拖累，預期2024年全球GDP成長率將由2023年的3％，進一步降溫至2.9％。

其中發達經濟體美國與歐元區，受制美國聯準會（Fed）與歐洲央行（ECB）將保持限制性利率水準，預估2024年成長率分別為1％、1.2％，成長動能趨緩。

不過歐、美等主要消費市場仍具韌性加上製造業庫存調整進入尾聲，將提振包含東協、台灣等以製造業出口為主的GDP表現。主計總處預估，台灣成長率將由1.3％上升至3.2％。

觀察彭博統計的CPI數據走勢可見，歐美與日本地區的通膨將於2024年繼續降溫。由於通膨問題逐漸受到控制且持續下滑，加上經濟成長平淡，因此2024年Fed思考何時放寬貨幣政策。根據2023年12月所發布的經濟預測摘要報告，中位數顯示2023年利率區間峰值，由先前預估的5.5％～5.75％降至5.25～5.5％，透露Fed本輪升息循環已結束，並預期2024年開始降息。

此外，2024年美國將舉行總統大選，據民調顯示，川普及拜登再次對決的可能性高。在多位公眾人物共同評比下，川普獲得的好感度拔得頭籌，拜登則屈居第三名，因此預期2024年衝刺選情，釋放政策利多，將是拜登政府的2024年重要施政目標。

2024年美股有望先蹲後跳，儘管Fed預期今年可能降息3碼，但現階段仍然維持限制性政策基調，且隨服務業景氣回歸常態、勞動市場降溫，經濟動能趨緩，在歐、美央行縮表計畫持續進行下，流動性轉差將壓抑美股表現弱勢，不過隨著半年通膨明顯降溫，及貨幣政策放鬆，加上產業庫存調整結束，將有助下半年美股持續轉強。預期2024年標普500指數，目標區間為4,250～5,000點。