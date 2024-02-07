統一投顧黎方國｜台GDP可望上修 引領指數走高

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上半年全球經濟即將「軟著陸」，著陸過程難免顛簸，因此上半年股市震盪波動較大。

根據Factset跟Refinitiv的預估，標普500企業獲利會在2024年第一季最低、第四季最高，所以標普500指數走勢可能為先下後上的軌跡，建議投資人第一季結束後宜見好就收，提前獲利了結。

目前電子業整體庫存水位趨於健康，出口動能將逐漸增強，台灣GDP可望上修，可望引領2024年指數走高。就企業獲利方面，投顧預期2024年整體企業獲利達3.6兆元，獲利年成長20％，其中電子業因庫存調整結束，加上AI商機在2024年爆發下，獲利動能最強。由於企業獲利年增的高點落在第四季，基本面行情再起，將推升2024年台股再創高點。

根據PER、PBR及市值／GDP等三種評價方式，預期2024年台股指數低點及高點區間落在15,000～19,000點，建議首季見高減碼後，第三季逢低找買點布局第四季行情，指數有望挑戰歷史新高。

在投資布局上，台股每一個階段有大行情的時候，都有一個相對應的、破壞式創新的新科技在引領指數。而2023年迄今，AI橫空出世，從NVIDIA到AMD，從GPU到ASIC，AI需求爆發，成為全球科技業成長新動能。因此也建議聚焦：AI商機（Server、ASIC AI、Edge AI）、手機新科技、記憶體及DDR5概念、ESG（EV充電樁、ESL）、景氣復甦（鋼鐵、散裝）、汽車零組件、紡織鞋材、新劑型新藥、殖利率高的金融股等。