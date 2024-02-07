第一金投顧：市場波動 基本面選股為上策

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回顧2023年，主要國家央行大多仍調升利率以抑制通膨，但由於通膨逐步改善，升息的步調較去年放慢，美國聯準會（Fed）自6月開始已不再連續升息，歐洲央行ECB於10月會議維持利率不變，為本次升息循環以來首見，台灣央行也自Q2起維持利率不變，中國人行則因內需復甦不振而兩度下調LPR利率。

綜觀2023全年美股表現，標普500上漲24.2％，道瓊指數上漲13.7％，那斯達克指數上漲43.4％，美股收復前年跌幅，那斯達克指數漲幅更創近三年來最佳。台股部分，2023年震盪走高，從年初低點14,001點一路震盪走高，上半年在AI帶領下出現17,346點高點，下半年雖一度回測年線來到15,975點波段低點，然11～12月份在外資大幅度回補台股下，台股重新站上17,945.7點高點，並創下年內高點，年內高低點震盪達3,944點，全年上漲3,793點，漲幅26.8％。

台股歷年表現

展望金龍年，根據IMF預估，2024年全球經濟成長率將由2023年的3.0％放緩至2.9％；以國家來看，成熟市場受到貨幣緊縮滯後影響以及儲蓄縮減的拖累而導致經濟成長率偏低，IMF預期美國2024年GDP成長率1.5％、歐元區2024年GDP成長率1.2％，然而中國將持續受到房地產危機影響，IMF預期中國及印度2024年GDP成長率分別為4.2％和6.3％。

展望後市，隨通膨逐漸降溫，無論經濟衰退與否，今年降息都勢在必行，但研究部認為目前金融市場對於3月啟動降息的預期似乎過份樂觀，3月是否降息為短線需要留意的最主要風險。

國內經濟表現，受惠於人工智慧蓬勃發展，台灣出口已於2023年9月轉為正成長，外銷訂單第四季接棒轉為正成長。主計總處預估2024年經濟成長率將升至3.35％，台灣央行則預估2024年經濟成長率將升至3.08％。產業發展方向，目前國內產業發展政策仍以六大核心戰略產業為主，包括資訊與數位產業、資訊安全、精準醫療、國防與戰略產業、再生能源產業及民生與戰備產業等六大核心外，配合5+2產業創新AI和5G產業創新為基礎，發展成為全球經濟的核心關鍵。

展望2024年台股走勢，台灣大選結果符合外資預期，朝小野大可能是政策推動的風險，惟美中持續對況下台灣半導體產業持續扮演關鍵角色；上半年歐美經濟降溫預期聯準會可能開始降息，金融市場將面對經濟放緩進行調整，但受惠科技產業庫存修正結束，半導體進入上行循環、手機和NB也將受惠AI運用提升增溫，將帶動台股企業獲利回升，研究部預估2024年台股獲利將挑戰3.54兆，年增率17.3％。資金面部分，主要還是觀察美元指數，美元指數去年創下99.58元低點，台股創下1,7463點波段高點，之後美元指數反彈107.348元，台股一度跌破年線來到15,975點，近期美元指數101～105元區間將是資金面重要觀察指標。

綜合以上，研究部預估2024年台股區約在16,500～19,500點間，投資主軸也將由資金面主導轉向基本面選股，選股策略將決定2024年投資績效。金龍年上半年仍將持續震盪，低點落在Q2，下半年受惠Fed降息與結束QT，外資將開始回補台股。金龍年操作策略需要耐心面對市場波動，Q2布局績優權值股與題材股，下半年豐收投資成果。