CoWoS產能可望拉升 帶動AI伺服器營運

如果2023年的投資代表字為供給，那麼2024年的關鍵字則可以用需求二個字取代，在疫情時代期間因為供應鏈生產不順，導致上中下游為了搶料、超額備料所帶來的超額庫存，在2021年底之後的後疫情時代對於多數產業產生了巨額影響，因而開啟了長達三～四個季度的庫存調整。

走過2023年大部分IC設計的庫存已經回到或接近正常，僅剩部分較晚調整的MCU、PMIC族群最晚亦將於2024年第一季調整完畢，而各族群的股價則是依照基本面先調整先回溫的消費性族群，營收所帶來的減幅收斂、最差已過的落底行情進行輪漲；不過在目前評價面已經來到相對高檔，如何讓股價持續有望推升抑或支撐，放眼2024年需求將會是主旋律。

其中，相較於現階段的電子供應鏈回補庫存，由於終端消費力延續性不明，多半是以急單因應，一朝被蛇咬，客戶相較過往願意承擔存貨的風險大幅減小。目前放眼主要產業別，還是以AI 伺服器的能見度最為明朗，軍備競賽下各大CSP公司資料中心的建置排程多已底定，參考美國四大CSP業者舉辦法說法說會表示，將會持續投入AI伺服器與資料中心建置，2024年資本支出皆重回年增長軌道，其中Google資本支出將年增12％；Microsoft年增17％；Amazon年增11％；Meta年增18％，顯示對於AI伺服器建置需求不減，對於台廠供應鏈業績貢獻可以期待，預計AI伺服器出貨量將受惠產能提升而大幅增長，根據研調機後預估2023／2024年AI伺服器出貨量將分別達到18萬與50萬台。

特別是，由於AI伺服器需求大增自2023年第二季開始，但由於台積電CoWoS先進封裝產能不足，導致台灣相關組裝廠一直受到缺料困擾，訂單一直無法反映在實質業績面上，加上輝達H200系列於2023年底推出也導致部分客戶將既有H100的伺服器訂單延遲至今年。而若以台積電董事長劉德音在SEMICON TAIWAN展的說法來看，預期CoWoS年產能達到約3萬片將可望滿足客戶需求，搭配設備商的調查來看，預期製程關鍵機台約莫交期在6～12個月，因此推測2023年底CoWoS產能及2024年第二季CoWoS產能將可望大幅拉升，有效排解GPU缺料問題，多數AI伺服器供應鏈業績將開始反映在營運上，因此股價於此震盪打底，屆時可進行逢低布局。