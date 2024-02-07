金龍年明星產業 第一金投顧：政策加持 離岸風電、電網看俏

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近年來全球面臨氣候變遷、熱浪來襲及能源危機等議題，促使各國淨零碳排、能源轉型意識提升，並宣告2050年完全實現碳中和目標，而為了達成設定的碳中和目標，能源轉型轉型的速度將持續加快。2021年全球包括發電、碳捕捉、工商節能、運輸電氣化等能源轉型投資規模為7,550億美元，年增率27％，研究機構預估，2022～2025年平均每年投資額2.06兆美元，是2021年的3倍，2026～2030年平均每年投資額再提升2倍達4.19兆美元，市場規模龐大。

國發會上月底公布台灣淨零轉型階段目標及行動，將2030年減碳目標由基準年（2005年）的20％上調至23％～25％，並公布包括風力、電力系統與儲能等12項關鍵戰略，擬投入約9,000億預算，規劃2025年前再生能源佔比提升至15％，其中離岸風電裝置容量達5.5GW，2021年～2025年CAGR達89％。

太陽光電或風力發電這些再生能源都屬於間歇性發電，受到天候、季節、白天與黑夜影響大，發電不穩定，尖峰谷底落差大，加上單一電廠發電規模相對小，電廠多點分布呈分散式發電。再生能源兼具間歇性及分散式發電特性，在再生能源供電比重大幅提升的同時，對電網調度與穩定性考驗也加劇，稍有不慎，容易造成區域電網崩潰，引發大規模停電，造成經濟損失，儲能系統的重要性將與日俱增，因此導入儲能系統發揮「削峰填谷」調節功能，令電力平滑輸出，降低再生能源發電對電網衝擊。

以儲能系統市場規模來看，據InfoLink估計，台灣2022年儲能裝置容量可望突破100MWh，到2025年增加10倍至1GWh，2030年累計裝置容量要超過5GWh，並預估台灣儲能市場經濟規模有望在今年首度突破100億元，至2030年累計產值有望逾2,000億元。強化電網韌性是另一個重點，台電砸5,645億元進行優化，2022～2024年規劃871億元，5年規劃1,700億元，10年規劃則是3,074億元，其中3,761億元已編列執行中，近1,900億元尚待執行，潛在商機明確。綜合以上，2023年風電供應鏈逐漸走出去年營運低潮，電網相關概念股亦有望較去年成長，面對全球不景氣，投資人持續留意相關供應鏈。