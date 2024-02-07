第一金投顧陳奕光｜景氣復甦　AI＋IC設計領軍衝

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走過庫存調整與升息，悶了一年多的台股在去年底看到隧道曙光。最後兩個月外資大買，波段大漲兩千點，統計去年從14,137點到17,930點，累計上漲3,793點、26.8％。但漲多了總是要休息，一月經歷總統大選，激情過去後指數順勢回檔整理，資金面有降息循環啟動、基本面有景氣谷底翻揚，產業方面今年在AI與IC設計兩大族群領軍下，將順利突破兩年前歷史高點18,619點，下半年上看19,500點，近期拉回是給投資朋友最好的紅包，投資朋友要好好把握。

台灣景氣谷底已過，估計今年GDP成長3.05％，成長動能來自電子重啟拉貨，除了AI新應用、組裝商機，也看到PC、NB與手機都開始復甦，尤其是搭配AI功能PC與NB今年將陸續推出新品，PC換機潮可以期待。估計台灣2024年上市櫃獲利3.54兆元，年成長17％。景氣燈號方面台灣在去年9月開始走出藍燈，未來至少1年半景氣上升循環，各產業將陸續復甦。根據IEK統計，去年台灣IC設計產業受到庫存去化影響衰退12.9％，但今年在AI新應用、消費性電子回溫下將成長16.4％，台灣將受惠美中科技戰，成長性將更突出。

AI伺服器方面，美系大廠們整合自有生態體系與AI應用後，將進一步鞏固全球領先地位。台灣擁有全球最完整半導體供應鏈，從最上游IC設計、晶片到最終端伺服器出貨，台灣將是AI升級趨勢下贏家。未來具備AI功能PC、手機、筆電、車子等產品陸續推出，加上中國也有去美化的ASIC晶片需求，都是台灣龐大商機。AI產業與IC設計產業將是龍年一對翅膀，帶領台股展翅飛翔。

傳產方面，今年有夏季奧運，相關成衣、鞋子將受惠。新能源發展是台灣政策推行重點，相關重電、綠能、風電等將受惠。再來是電動車產業，台灣相關電動車供應鏈可留意。

綜合以上，近期道瓊持續創下新高，對應台股是突破18,763歷史高點，仍然有接近2千點的補漲空間。第一季看好台積電、半導體產業及相關設備股、AI產業、IC設計、IP、重電、綠能、紡織、餐飲等產業有好的表現，以上投資朋友可趁近期回檔布局。