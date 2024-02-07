凱基投顧：外資歸隊 台股十題材可卡位

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AI狂潮與製造業回溫，將帶動台股成份股2024～2025年連兩年迎來2成以上的盈餘增長，加上外資轉賣為買，以及內資積極進場的資金面效應下，樂觀看待2024年台股將維持震盪向上的多頭格局。

伴隨生成式AI的應用持續擴大，全球科技巨擘正加緊對AI伺服器進行軍備競賽，同時，在國際大廠力推下，具有AI功能的PC或相關終端裝置將於2024年下半年陸續問世，帶動AI狂潮由雲端擴散至終端。這場AI狂潮不僅帶動伺服器或PC等終端裝置於2024～2025年迎來量的增長，其所衍生各項零組件的規格升級商機更是驚人，由此支撐供應鏈2024年起獲利可望迎來結構性優化。

科技股企業獲利年增率

疫後復甦以來，已歷經第一次完整的製造業庫存週期，第二次庫存回補週期已自2023年第四季啟動，並將延續至2024年。製造業庫存回補效應將帶動台股2024年獲利重返循環性增長，並支撐台股多頭表現。

回顧歷史，每當聯準會（Fed）對抗偏高通膨或過熱經濟，會將終端政策利率拉升至中性利率之上，最後伴隨而來的是經濟衰退的副作用，且幾乎沒有例外。

然為何此次Fed已於2023年上半年把政策利率拉升至中性利率之上，美國經濟迄今表現卻依然強勁。凱基投顧認為，除貨幣政策的滯後效果外，主因拜登政府上任以來，已推動多項擴張性財政支出，國際貨幣基金（IMF）估計，這些支出對美國經濟成長率（GDP）的貢獻約2個百分點。

展望2024年，儘管緊縮貨幣政策對經濟壓抑的滯後效果，恐會逐步顯現，但拜登政府依然維持積極財政擴張政策下，預計2024年美國經濟將延續往軟著陸方向機率為大。

2020～2022年外資已連三年賣超台股，金額分別達5,300億元、4,000億元、1兆元，賣超的理由主因疫情不確定性、地緣政治風險、Fed激進升息，導致非美貨幣貶值等。展望2024年，由於上述賣超的理由均已緩解或不存在，尤其Fed有可能於2024年第二季至第三季轉為降息，外資應有回補台股的誘因。

凱基投顧也觀察到，台灣家庭資產配置自疫情以來出現結構性改變，且應有相當比重資金投入台股以及相關高股息理財商品，由此支撐台股近幾年不畏外資大幅賣超並出現顯著抗跌現象。

疫情前，保險公司每年均可收取來自台灣民眾所繳交的3兆～4兆元保費收入。惟2020年以後，每年保費收入急遽下滑，估過去四年幾乎蒸發近3兆元保費，意味台灣民眾資產配置已出現結構性改變，主要反映預定利率偏低的壽險保單，變得不具吸引力，加上疫情以來，台股表現強勁，民眾因此更有誘因投入台股以及高股息ETF。統計2020年以來迄今，台灣境內發行的台股相關基金規模已增長了1.4兆元。

投資建議而言，特別推薦十項產業主題，分別是：一、半導體：半導體規格升級重返正軌；強勁ASIC需求助益多重商機。二、AI硬體：雲端AI擴及邊緣AI，振興供應鏈。三、記憶體：AI改變DRAM供需結構。四、雲端服務：台灣雲端服務市場是下一個金礦。五、車用：車用題材多，電動車、ADAS、智慧座艙趨勢佳。六、工業自動化：基期低、爆發力強。七、印刷電路板：低軌衛星熱，PCB新動能。八、電子紙：電子紙需求看俏，受惠工資高漲及ESG趨勢。九、生技醫療：政策領航，生技起飛。十、金融：銀行財富管理受惠高利環境之資金大挪移。