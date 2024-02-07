大盤多頭延續 Q2有修正壓力

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回顧2023年，在美國經濟軟著陸及聯準會（Fed）結束升息，帶動外資11月及12月轉買，台股大漲27％，主要反映Open AI於2022年底推出聊天機器人ChatGPT，激勵全球及台股半導體類股狂飆。展望2024年，看好台股仍將延續多頭格局，惟第二季至第三季期間，需慎防季節性修正。

樂觀看待台股2024年表現，主因AI狂潮將帶動台股未來兩年盈餘迎來結構性增長。其次，製造業結束庫存調整並迎來新一波庫存回補下，將推動手機與PC迎來訂單的回溫。最後，Fed即將啟動降息週期將激勵外資回補台股，資金面的寬鬆環境將支撐市場風險偏好。

過往科技股典範移轉，總能帶動台股成份股連兩年迎來獲利高速增長，預期此次AI狂潮將會複製類似經驗，並帶動台股成份股2024～2025年獲利迎來連兩年二成增長。

如2005～2007年NB換機潮，帶動台股獲利增長15％～39％、2013～2015年手機換機潮，帶動台股獲利增長23％～46％、2020～2021年疫情紅利，更帶動台股獲利增長21％～78％；這三次科技股典範移轉期間台股漲幅分別達30％、21％、52％。

另外，疫後復甦以來，已於2020～2023年歷經第一次製造業庫存週期，研判第二次庫存回補週期已自2023年第四季啟動，並將延續2024年以後。製造業庫存回補，將帶動科技業迎來手機與PC的訂單回溫。

至於Fed降息後股市表現，關鍵應在於經濟的良窳。若經濟往軟著陸方向邁進，則降息後股市依然延續多頭軌道，如1995年與1998年；若經濟陷入衰退，則股市將由多翻空，如1989年、2001年、2007年。

儘管2024年台股維持多頭走勢，但第二季至第三季卻不排除出現修正，主因來自科技終端產品步入銷售淡季，導致客戶拉貨動能轉為遲滯；同時，市場也將持續關注CoWos產能開出的進度，稍有不如預期將容易影響AI伺服器的放量時程並打壓市場情緒。另因市場已相當程度預期Fed將於今年3月展開降息，若未能符合市場期待恐會出現失望性賣壓。