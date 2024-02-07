抓緊AI趨勢　伺服器、PC有戲唱

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AI伺服器為2024年伺服器需求成長主要推手。AI伺服器已於2023年開始出貨，因受限於CoWoS的產能吃緊導致出貨量受限。展望未來，隨缺料緩解，AI伺服器將於2024年顯著放量，預期訓練GPU出貨量，將自2023年153萬顆成長至2024年457萬顆、2025年596萬顆。

以一台訓練伺服器需要8顆GPU，出貨量將自2023年19.1萬台提高為2024年57.2萬台、2025年99.3萬台，基於訓練伺服器約占整體AI伺服器約3成比重，估2023～2025年整體AI伺服器出貨量，分別占整體伺服器出貨5％、14％、22％。

CoWoS產能自2023年第四季放量，因供應鏈交貨期長達二～三季，推估整體AI伺服器需求將從2024第二季後快速增長。

AI伺服器單價較高，多數供應商表示，AI伺服器將是未來兩年營收與獲利的主要動能，包括ODM、散熱、電源供應、機殼、滑軌及PCB廠商。除此，伺服器供應鏈也表示，通用型伺服器2024年將溫和復甦。

另網通廠也將受惠高階400GbE交換器採用率的上升，在AI／機器學習需求上升趨勢下，2024年將上升至21％，而800GbE交換器滲透率將於2024年達到5％。

伴隨伺服器產業復甦及高單價AI伺服器比重提升，將支撐GPU模組、GPU基板、高頻寬記憶體、散熱模組、機殼、導軌、電源供應器、銅箔基板等族群2024～2025年營運展望。

AI PC發展聚焦於邊緣AI改善PC內建的推理能力，而非如目前基於雲端資料中心的AI架構，需更多感應器以增加直覺操作，預期2024下半年～2025年有更多AI PC機型推出刺激需求成長。

庫存修正將於2024第一季結束，換機需求將隨經濟復甦而重現，加上具備AI功能的Windows 12，於2024年推出將帶動升級需求，而W10技術支援，將於2025年10月停止，預期2024年PC出貨量將復甦為年增5.5％。

其中，商務市場將率先見到換機與升級至AI PC的需求，並帶動筆電供應鏈2024下半年～2025年營收出現顯著的反彈，包括ODM、散熱、電源供應廠商都將受惠。