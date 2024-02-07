富邦投顧：類股輪漲 首季龍光煥發

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新春伊始萬象更新，展望龍年台股走勢，第一季延續選後及春節行情樂觀預期，儘管盤面尚有地緣政治風險、企業財報匯損等雜音，但台股在產業前景樂觀的AI、半導體等權值股輪動領漲下，指數有再創波段新高，上看18,200～18,500點潛力。

2024年從資金面來看，美國聯準會先前升息動作，在2023年7月將聯邦資金利率區間拉高至5.25％～5.5％後便告一段落；後續在通膨壓力紓解下，聯準會轉而降息機率濃厚，此轉變有助於位處近年較高水準的利率逐步回降，投資市場資金成本及企業融資成本將下滑，連帶金融市場的評價基礎如股市本益比與本淨比都可向上調整，成長股的股價表現空間也將放大。

此外，台股資金面重要的觀察重點法人動向方面，外資2023年最後兩個月大舉回補AI、半導體持股，11月、12月分別買超台股達2,400億元、1,801億元，全年累計也由賣超轉為買超2,755億元，外資動作已淡化先前逢高持續調節台股的市場疑慮。

部分類股2024年雖仍會成為外資獲利入袋減碼對象，但具備長線業績成長趨勢族群如AI股，外資長期布局的籌碼優勢可期。投信方面，2022年大幅加碼台股2,841億元後，2023年再度買超2,373億元，投信連續加碼動作，顯示投信主打的ETF投資，持續獲得一般投資人及壽險等機構長期資金的青睞；以數據來看，國內股票型ETF市值在台股占比，從2022年初不到1％，2023年底已經提升突破2.2％，增幅逾倍。

且ETF成長趨勢在特定類別ETF持續募集下，熱潮將可延續到2024年。投信及ETF布局加碼對象，如先前的高殖利率股、產業展望樂觀的AI概念股，在充沛資金持續湧入下，仍有相對樂觀表現空間。

台股從基本面來看，主計總處去年11月底預測2024年台灣GDP成長率將由2023年的1.42％大幅上升至3.35％；民間機構預測2024年GDP成長率也多數落在2.8％～3.3％，均較2023年明顯提升。GDP上升主因，包括去年基期較低、產業庫存改善，以及進、出口恢復成長。

企業獲利方面，2023年前三季台股上市櫃公司獲利約2.3兆元，較去年同期減少34％；2024年隨資訊業庫存去化告一段落後的補庫存動作、AI強勁趨勢帶動的AI PC、AI智慧型手機新品商機貢獻業績。

加上傳產族群的低基期狀況，整體上市櫃獲利將轉為正成長，預估年增幅度將達12％～18％。已透露後續接單熱絡的AI伺服器、半導體、通訊設備及綠能商機業者，以及產業轉機題材帶動的面板、記憶體等族群個股，將是獲利成長主要貢獻者。

而從技術面來看，台股從2020年以來每年漲跌幅度都超過2成；2021年指數大漲3,486點將基期墊高後，2022年大跌4,081點回到萬五下方，2023年因低基期優勢再度發揮，大漲3,793點重返萬七。以指數均線及各期線型架構來看，2024年指數高點仍有較2023年進一步往上推升潛力，但因2023年底指數已位處接近萬八的近年高檔區；近五季的市場均量較2021年量價齊揚指數創歷史新高18,619點時，縮減超過3成，如此量能短攻萬八可期，但向上空間亦有限。

後續在基期偏高情況下，指數衝高後不排除重演劇烈震盪拉回走勢。至於指數下檔支撐，兩年線及扣抵低位趨勢持續向上的五年線約15,000～16,000處支撐不弱。台股長期均線向上趨勢未被重大利空破壞，指數拉回測試後再度轉強機率濃郁。

技術指標方面，指數月KD指標已處於80之上的超買區，指標基期拉高且後續走勢不進則退，須提防指標過熱修正影響。以近五年指標走勢研判，月KD指標高檔過熱修正，所需耗費時間短則四個月、長則十個月，期間指數走勢將受壓抑。

因此，綜合上述各面向看法，2024年台股第一季衝高後，第二季將因負面變數增多且干擾加重，加上指數過去五季累計可觀漲幅，高檔拉回修正壓力轉重，指數將拉回至兩年線、五年線等長期均線區。而指數下檔在15,000～16,000點間有不弱支撐，下半年待指數攻勢再度啟動，第四季台股有望超越首季高點，指數全年波動區間預估在15,000～18,600點間。