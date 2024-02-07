AI應用新品齊發 台廠接單紅不讓

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去年ChatGPT引發生成式AI熱潮之後，至今仍持續延燒，由輝達（NVIDIA）近期股價續創歷史新高、微軟市值超越蘋果成為股王可以看出，目前AI仍是投資主流，也是富邦最看好的產業趨勢。生成式AI的應用需要軟體，軟體則會消耗硬體算力，尤其是大規模學習模型的建立，因此包括亞馬遜、微軟、臉書等雲端服務業者都積極鋪建AI基礎建設，這也帶動2023年以來AI伺服器供應鏈題材。

過去受限於CoWoS產能瓶頸使得AI晶片出貨量不大，今年在台積電CoWoS產能倍增下，預估全球AI伺服器出貨同樣有倍增的實力，國內提供AI伺服器代工的領導廠商如技嘉、廣達、緯創等的業績成長力仍舊看好，相關散熱、CCL、PCB等供應鏈同樣受惠。

而為避免AI晶片斷貨，同時也為了形成本身競爭優勢，雲端業者也積極投入自研晶片，包括微軟、Google、亞馬遜都有近一代的AI ASIC開出，這除了挹注台積電的營收之外，也為國內ASIC開發及IP業者帶來可觀的商機。

進入2024年，AI的發展將進入另一個階段，在雲端發展出強大的訓練中心後，一些簡易的推論及應用功能也將走向終端，AI PC及AI手機可望逐漸展露頭角，此點由今年初的CES展中便可嗅見端倪。

除了NVIDIA、AMD之外，目前微軟、Intel、高通等國際大廠的AI軟硬體也都備妥，配合今年6月Windows 12作業系統上市所刺激的換機需求，預計AI PC在年中時便可見到有意義的出貨量，富邦預估今年AI PC在個人電腦市場的滲透率將達20％，2025年再提升至50％，而在AI PC市場快速擴大之際，國內的PC品牌廠包括宏碁、華碩等可望由此受惠。

在AI手機部分，手機巨擘Samsung在1月初發表的S24為旗下第一款AI手機，其通話即時翻譯以及智慧照片編輯等AI功能頗令市場驚豔，國內手機晶片大廠聯發科去年推出的天磯9300同樣在中系手機中大放異彩，可望共同推動AI手機成為AI PC後的另一個應用焦點。