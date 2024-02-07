金龍年明星產業 富邦投顧：低軌衛星接力發射 台供應鏈商機大補

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除AI之外，富邦也看好2024年低軌衛星產業的前景。雖然5G通訊正在加速普及，但因其高頻特性，5G的傳輸距離短、且穿透力弱，偏遠或地形複雜地區就無法覆蓋，而不易受地面環境影響的衛星通訊便成為最佳的互補方案，這個優勢在近兩年的地緣政治及異常氣候風險中特別受到青睞。

其實通訊衛星不是新產品，只是過去因發射衛星成本高、網路延遲時間長的問題，只能應用在少數場景中，但在低軌衛星的出現後，其體積小、發射快、離地表距離近的優勢，已將原有的衛星通訊問題逐一解決，尤其在Space X開發出可回收重複利用的發射火箭之後，低軌衛星的布建成本更有顯著的下降。

觀察全球四大衛星通訊業者的發射進度，可看出除了One Web已幾乎達到發射目標之外，其餘營運商現有的低軌衛星數距離目標仍有一段明顯的差距，2024年起各大業者將加速推展，其中龍頭廠Space X在去年共發射96次的火箭，今年則計畫至少發射144次火箭來部署低軌衛星，而去年底成功發射二顆低軌衛星的亞馬遜Kuiper計畫，今年則預計發射360顆以上，加拿大衛星通訊商Telesat在去年8月成功完成最新低軌衛星原型機之後，也宣布重啟落後的衛星發射進度。

除2024年動能，在應用範圍擴大至車聯網、國防等場景下，資策會預估全球低軌衛星將在2030年達到17,350顆規模，與2023年累計不到6,000顆的數量相比，低軌衛星的長期成長空間仍大。

現階段台灣已有40多家廠商切入國際衛星產業的供應鏈，在競逐低軌衛星商機中享有一定優勢，而自去年第四季意外強勁的訂單之後，今年第一季來的低軌衛星訂單持續熱絡，包括地面接收站、寬頻網路傳輸設備以及PCB等相關供應鏈，均樂觀看待今年低軌衛星業務的成長，績優領導廠商如昇達科、啟碁、華通等皆可留意。