萬八攻堅續揚　逢高宜獲利入袋

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台股經歷蹲低後跳、大漲表現的亮麗兔年後，龍年開年，震盪向上格局不變，指數有望突破萬八；但第一季結束，在變數增多牽制下，台股恐出現明顯拉回修正。因此，上半年台股操作重點在於配合類股輪動來回操作，萬八之上逐步逢高獲利入袋。盤面人氣匯聚的AI、半導體股，網通、綠能題材股；以及轉機題材熱絡的面板、記憶體等族群，將是類股輪動領軍要角。

盤點2024年台股利多因素在年初及年底影響較為顯著，包括：一、基本面利多：台灣GDP增長、景氣燈號回升。二、資金面利多：Fed轉為降息，資金成本下降。三、產業面利多：AI應用由雲端延伸AI邊緣裝置。利空因素干擾在年中影響較重，包括：一、政治面變數：520總統就職前後台海疑慮提高，對岸對ECFA清單調整及全球地緣政治風險未減。二、大國博弈變數，如美中科技戰持續，衝擊相關產業供應鏈。三、淡季利空：今年關鍵資訊產品如iPhone新機恐無特殊亮點，資訊業五窮六絕衝擊難免。四、全球經濟變數：如中國景氣復甦趨緩，房地產危機未除；國際海運受阻於紅海，恐再度引發通膨隱憂等。

考量近十年春節後指數上漲機率高達9成，加上類股輪動續熱，台股第一季下旬前維持偏多基調，高點上看18,000～18,500點。第二季，在前述利空變數干擾，加上指數自2022年10月的12,629點大漲至2024年1月逼近18,000點，累計逾5,300點漲點後，尚未經歷中期修正，漲多修正將壓制指數回測長期均線支撐。指數第三季在兩年線、五年線的15,000～16,000點支撐區回穩後，下半年隨前述利多發酵重啟攻勢。第四季台股有望超越第一季高點，挑戰18,600點以上。

下半年操作重點將是趁指數拉回，低接回補產業長期成長趨勢明確、具創新技術的未來明星產業可優先考慮：一、AI趨勢受惠如AI伺服器、散熱、AI PC、PCB。二、全球能源轉型趨勢的再生能源、自駕車受惠股。此外，健康及人口老化趨勢帶動的保健品、老人藥品、藥物CDMO（委託開發暨製造服務）受惠股，也是下半年布局對象。