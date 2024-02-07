永豐投顧：龍年台股 將呈現N型走勢

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2024年台股展望－初見曙光，等待旭日的股市環境為多空交錯，好消息為（1）景氣脫離藍燈、（2）庫存消化完畢、（3）升息周期結束，然而高利率引導資金轉向債市，目前仍未有鬆動現象，以及短期技術指標出現過熱，也增添操盤難度，永豐投顧認為2024年台股將呈現N型走勢，且出現類股輪動，建議投資人「忍到好價位再出手」，看好的產業包括IP矽智財、AI供應鏈及重電類股。

永豐投顧認為，受惠AI商機、國內半導體先進製程投資以及消費性電子產品拉貨需求逐漸回溫下，預期景氣將在2024年逐季脫離藍燈區。借鏡歷史經驗來看，景氣由藍燈轉為黃藍燈3個月及6個月來看，指數走揚機率大，以此判斷，2024上半年轉機行情可以期待。企業庫存歷經一年多以來的消化，已至健康水位，目前就等終端需求復甦，今年將擺脫2023年企業獲利大幅衰退窘境，但因歐美等地區處於高利率環境之故，排擠了消費性科技產品的需求，加上中國經濟疲弱及戰爭因素，使得終端廠商拉貨偏向謹慎保守，因此永豐投顧中性預估，2024年上市企業獲利成長為15％。

2024年大盤預期

根據過去經驗，不升息後，美股向上機率大，其實在2023年11月資金湧入股市已是轉折點已到的表徵。雖然Fed官員談話始終保持「目前通膨遠不及2％的目標，談及降息為時過早」鷹派論調，不過市場似乎依舊維持樂觀看法，芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，投資人對於3月降息機率保持約在7成左右。

在股市評價部分，以2024年企業獲利成長15％為假設基礎下，以2013年以來本益比平均高點17倍計算，指數合理高點約為18,800點，而在2023年預估企業獲利衰退3成的情況下，本益比都能守住14.7倍，故約略預期2024年最低本益比下緣為15倍、約當16,800，故2024年台股合理區間在18,800～16,800點。以台股殖利率來看，過去台股殖利率在國際股市排名數一數二，且常穩定處於4％之上，此為吸引外資進駐台股主要因素，然在2023年企業獲利大幅衰退3成及股市提前走高下，以17,500點為基準，台股殖利率約在3.3％，使得台股在殖利率及本益比評價部分較缺乏吸引力。

Fed的資產規模於2022年5月18日達到高峰為8.94兆億元，雖於2022年6月啟動600億美元公債+350億美元MBS共950億美元縮表計畫，但至1月12日止，資產規模仍高達7.68兆美元。受到政策影響，債市價格滑落下，十年債殖利率約維持於4％上下，債市殖利率位在高檔，而企業營運目前尚未出現明顯轉折向上訊號，部分投資人資金留在債市，對股市助益受限。與債市雷同，目前歐美銀行三個月定存利率在4～5％之間，保守性資金寧願留在銀行體系，不易轉進股市。

另在技術指標部分，由於今年股價指數由年初14,001點逐步走揚至最高17,956點附近水準，月KD指標已經來到80以上高檔區間，產業雖有逐季復甦跡象，但股市已率先表現，技術指標有過熱之虞，操作確實有難度。

市場已經預期Fed升息周期結束，故資金行情已由2023年11月快速發動，整體資金加乘作夢行情可望持續發酵至2024年第一季，不過以目前產業情況觀之，消費終端需求仍然溫和保守，尚未見到大量的拉貨需求，留意在4、5月財報揭露之後，若企業營運展望依舊保守，行情出現拉回整理趨勢較大，此時可以再度等待逢低承接的機會。下半年無論科技業或傳產股則是進入拉貨旺季，加上Fed降息效應，預期第四季指數攀高，不過11月5日為美國總統大選日，根據歷史經驗，美國大選前，美股多走跌，屆時須留意美股震盪對台股影響。

此外，美國債務上限將於2025年1月到期，故美股紊亂情況可能提前於2024年12月發酵，故留意第四季末行情出現亂流。