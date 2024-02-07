台電、綠電設備升級　催生重電商機

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在台灣，推升未來重電商機的政策包括台電的「強化電網韌性建設計畫」、經濟部的再生能源推動政策，後者包括風力發電、太陽光電與其他再生能源（例如地熱、水力、燃料電池等）。

台電提出《強化電網韌性建設計畫》，採取「分散、強固、防衛」三大主軸，並在十年內投入總計5,645億元預算，為現行電網系統推動全面升級。離岸風電採取「先示範、次潛力、後區塊」三階段之推動策略，2025年底前陸續完成5.5GW設置；太陽光電分別推動短中長期太陽光電計畫，2025年目標為建置20GW。

台電十年將投入5,645億元升級電網，平均每年投入金額約560億元，若這560億元工程費中約40％為設備採購，則台電平均每年重電設備採購達220億元。

另外，經濟部推動的再生能源裝置目標，離岸風電與光電2025年建置目標分別為5.5GW與20GW，2026年之後至2035年，風電每年釋出1.5GW，以這些建置目標與業者接案金額來估算，光電併網升壓站與離岸風電陸域變電站工程金額十年約有3,000億元，若這當中40％為重電設備購買，平均每年也約有120億元重電設備商機。總而言之，台電與綠電為重電設備未來十年平均每年帶來320億元商機。

同時，美國淨零碳排政策引導電力設備商機龐大，市場缺口短期難以弭平，估算美國電力設備市場每年新台幣5,800億元。

美國70％的輸電線路使用時間超過25年，且處理美國90％電力流量的大型變壓器平均使用時間超過40年，老舊電網系統造成能源的浪費與高故障率。此外，白宮2021年提出2050年淨零碳排的長期戰略，達成目標的五種路徑即包括2035年實現100％清潔電力，長期將帶動電網輸電與配電的資本支出。

美國重電設備供應鏈中，本土業者提供主要供應配電變壓器，日、韓、歐美其他進口業者也扮演重要角色，中國過去為重電設備輸美大國，不過因中美貿易戰，商機外溢到台灣廠商。