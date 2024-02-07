永豐投顧李學詩｜投資關鍵字是忍 好價位再出手

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

去（2023）年永豐投顧提出的關鍵字為「等」，「等好價位投資、等投資後上漲」，去年台股一整年上漲將近4,000點，買了等持有到年底，即使不選股，去年台股也讓投資人享有28％的年報酬率。

今（2024）年的投資關鍵字是「忍」，「忍到好價位再出手」，去年經歷升息循環的結束，迎來廠商庫存調整的尾聲，AI+的期待讓人充滿興奮，今年台灣GDP將有3.3％增長，並會看到景氣燈號連續10～11個綠燈，3月份可能會迎來第一次的降息，基本面都是好消息，讓資本市場躍躍欲試。

歷經去年的漲勢，台股整體估值也已接近合理水準，合理的估值表示沒有股價低估的紅利，買錯價位可能會讓一整年的投資報酬大大縮水，所以「忍」到好的價位再出手，或「忍」到基本面的曙光更明確，是今年投資上更穩健的做法。

今年可能會影響股價的因子，首先是幣值，去年第四季台幣出現比較明顯的升值，衝擊以外銷為主的台灣科技業的財報，但並不影響廠商長期競爭力，這樣的拉回，是不錯的切入點。

其次，若地緣政治風險被納入投資風險中，將壓抑股價的估值，也減緩外資買進速度。

第三，美國的景氣概況，目前所有的樂觀氣氛都建立在美國軟著陸之上，依據過去的研究，升息至產生效果，時程上有五季的遞延，推算時間點就落在今年年中，若美國出現景氣硬著陸，則股市回檔的幅度相對會較大，建議可關注美國就業市場狀況。

第四，中國今年景氣約有4.7％正增長，但不動產仍處於調整期、地方債務高築、失業率高、不斷的去槓桿，以上的因子綜合起來，中國仍有通縮的風險，對消費電子需求是一個壞消息。

最後，美國大選目前狀況仍未清晰，但川普捲土重來的機率不低，這對資本市場是一個巨大變數。