群益投顧：升息末段班 台股多空關鍵要看「這」

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2022年全球股市因主要央行大幅升息抑制通膨而下挫，2023上半年，美歐央行因物價仍高而持續調高利率，國際股市卻在AI帶領創新趨勢、企業獲利由剝而復情況下，震盪趨堅，2023年第四季更因美國聯準會（Fed）升息見頂、未來可望降息的市場預期，美國道瓊、印度及日本股市等多國股指頻創波段新高，台股2023年封關日以全年最高的17,930作收，全年上漲26.83％。

值此升息循環進入尾聲、股市漲多處於相對高點之際，展望2024龍年，一方面喜於過去壓抑股市的緊縮貨幣政策即將告終，另方面卻憂心強力升息對經濟的壓抑效應亦將展現，投資人依舊面臨進退兩難之投資決擇；對此，群益投顧認為，在物價增幅長期走低趨勢下，未來全球股市多空關鍵在於「美國消費」。

全球經濟以「美國」馬首是瞻，而「消費」則是主導美國經濟的主要關鍵。若排除疫情期間，目前美國家戶債務支出占可支配收入比重處於歷史低位、消費性貸款及信用卡拖欠率亦處相對低位。

此外，受惠於疫情期間拜登政府三輪紓困案為美國家庭挹注大量現金及股市和房價上漲的推動下，2023年第二季美國家庭淨財富（資產-負債）創下歷史新高，上述背景造就美國消費支出不受Fed大力升息衝擊依舊韌性十足，趨勢將延續至2024年，美國經濟將迎來Goldilocks Economy（金髮女孩經濟），經濟不慍不火、溫和增長，通膨逐步降溫，就業市場穩定。

再考量2024～2025年企業獲利兩位數增長的加持，預期大型科技股價漲勢可望擴散至其他類股，正面看待2024年美股展望；再者，美國升息見頂，美元不再獨強則有利資金回流新興股市，科技權重居高的台股為最大受惠市場之一。

股價與企業獲利亦步亦趨

投資策略方面，外資依美股表現增減持台灣科技股，而美股已經反映2024年Fed可望降息6碼，幅度遠高於2023年12月利率點陣圖預估的3碼，因此後續實際物價及經濟數據仍將牽動降息時點及幅度等市場預期，盤勢亦將隨之震盪，建議以美股波段走勢作為台股投資水位高低之依據。

高股息ETF規模持續擴大，為指數回檔修正時提供穩定低檔買盤，群益預估，2024年台股指數高點約落在18,500點，可再挑戰2022年1月台股歷史新高位置。

在產業投資焦點，2023年服務業支撐全球經濟。隨著庫存去化逐漸進入尾聲，預估製造業景氣可望於2024年接棒復甦，有感帶動台灣企業營運及獲利增長。

AI和車用將驅動半導體未來3～5年成長，為延續摩爾定律，朝向2.5D、後段3D及前段3D技術研發，由於2.5D、3D封裝大多採高階先進製程晶片，因此晶圓廠較封測廠短期內有較大研發優勢，但封測廠技術亦逐步追趕中。

2024年終端產品需求將逐步回升，隨著Fabless庫存調整告一段落，上游半導體產能利用率將隨之提升。生成式AI的崛起將帶動上下供應鏈的發展，AI伺服器市場將進入高速成長期，整體伺服器市場2024年重回成長。

另外，2023年全球汽車產業雖受到總經通膨及地緣政治影響消費，但電動車仍是高速成長，此一趨勢2024年將會持續，看好2024年電動車及充電樁供應鏈商機。

傳產方面，金融股在強力升息及疫情理賠後，獲利重啟動能。重電受惠淨零碳排長期趨勢，美國在2022～2031年合計投入1.637兆美元、台灣在2010～2031年合計將投入2.0967兆新台幣的基建計畫等所帶來的重電建置需求。

另外，2024巴黎奧運舉辦不但加速產業庫存去化，亦可望吸引市場資金流入運動類股推升股價，可做為首季操作族群。