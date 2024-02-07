金龍年明星產業 群益投顧：生成式AI崛起 伺服器產業新商機

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AI不是新技術，但隨著演算法、數據量、運算能力的同步並進，造就了AI技術發展的大躍進，隨後在2022年，OpenAI推出基於GPT-3.5的聊天機器人ChatGPT，讓AI與生成式AI的發展進入新的高峰，並在2023年帶動AI生成內容（AIGC）的熱潮，且帶動了各種生成式AI的商業創新應用與新需求。

生成式AI市場在未來數年可望迎來爆發性成長，市場統計，生成式AI市場規模可望從2022年的400億美元規模大幅成長至2032年的1.3兆美元，期間年複合成長率（CAGR）高達41.7％，顯示全球生成式AI市場的商機龐大。

由於生成式AI技術的成熟，帶動各式應用軟體的蓬勃發展，包含文字、圖像、音樂、影像、語音等類型的應用，也使相關生成式AI公司大量增加。雖生成式AI相關業者大量增加，但大型自然語言模型的演算與處理，仍須依靠雲端服務業者、資料中心或伺服器來完成，也因此會帶動生成式AI上下游供應鏈的發展。

其中，生成式AI背後的大型語言模型（LLM）參數量龐大，訓練的步驟較傳統決策式AI多，使伺服器中採用GPU、FPGA等專用加速器的需求增加，讓伺服器的設計從傳統以CPU為重心的設計架構，改變為以加速器為運算核心的系統設計，且由於全球生成式AI市場的商機龐大，故在訓練AI系統所需基礎設施的需求推動下，使目前市場對AI伺服器與AI晶片的需求快速上升。

TrendForce預估，2023年全球AI Server（含搭載GPU、FPGA、ASIC等）的出貨量將接近120萬台，年增38.4％，AI Server 2023年占整體Server出貨量的比重將接近9％；此外，預估全球AI Server出貨量在2022年至2026年間的CAGR將高達22％。

全球AI Server出貨量在2022～2026年將進入高速成長期，AI Server占整體Server出貨量的比重預估在2026年將提升至15％；另Digitimse Research則統計2022年全球AI伺服器的出貨量約接近37.76萬台，年增24％，並預估全球AI伺服器的出貨量在2026年將成長至178萬台，期間CAGR高達47.3％，其中高階AI伺服器在2022年的出貨量為3.38萬台，2023年將成長至17.18萬台，年增408.3％。

綜合以上，由於生成式AI的崛起，將為伺服器產業帶來新商機與新機會，因此在AI伺服器供應鏈中，在組裝廠的部分，可留意英業達、廣達、緯穎等公司；在品牌廠的部分，則可留意華碩、技嘉等公司。