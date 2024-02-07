邁向淨零碳排 綠電、重電需求看俏

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

隨著2016年聯合國氣候峰會COP 21各國簽訂巴黎協定，要求在本世紀末將全球暖化對氣溫影響控制在1.5℃以內，目前已有97個國家訂定淨零碳排目標，其中不乏歐、美、亞等主要碳排大國，一共涵蓋全球80.7％溫室氣體排放量。

各國已訂定多項能源基礎建設政策，實現巴黎協定、邁向淨零碳排目標，如美國規劃從2022～2031年實施包含基礎建設投資和就業法案IIJA、抗通膨法案IRA的兩項能源基礎政策，合計投入10年、1.637兆美元的能源基建計畫。

台灣方面則是規畫從2010～2031年實施四項能源基礎政策，包括強韌電網計畫、淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫、國家氣候變遷調適計畫、第七輸變電計畫，合計投入22年、2.097兆元新台幣的能源基建計畫。

隨各國面臨淨零碳排政策帶來的綠電轉型，加上綠電必須建置新的變壓站才能將綠電輸送到既有輸供電系統，使得綠電供應鏈受惠淨零碳排政策之外，重電產業也是淨零碳排政策帶動的相關產業之一，不得忽略相關需求。

台灣政府推動淨零碳排政策，預估2025年前將新增16.45 GW（百萬千瓦）的綠電案場裝置容量，至2029年時還會再新增18.67 GW綠電案場裝置容量，使得2029年台電總裝置容量提升至88.85GW，年複合成長率7.45％，期間以綠電為主要新裝置容量，綠電與重電需求油然而生。

不過，縱使現在各國已經出台多項政策實踐淨零碳排目標，然全球在過去經歷十年的電網投資停滯後，當前電網投資相當不足，國際能源總署-IEA也預期2030年電網投資需增加近一倍，達到每年6,000億美元投資規模，才能實現電網的淨零轉型目標，與近期聯合國氣候峰會COP28所提出的「2030年再生能源產能增加200％、能源效率增加100％的觀點」不謀而合。

2016年聯合國氣候峰會COP 21巴黎協定過後，各國開始正視淨零碳排要求，並推出多項政策，但在2023年聯合國氣候峰會COP 28後，各國政府開始了解到加大、加速電網投資的必要性，否則無法實現2050年淨零碳排目標。

而受惠於各國訂定的2050年淨零碳排目標，投資上可留意海內外電網建置需求的華城、亞力、中興電、東元，亦可關注風電案場EPC工程的森崴能源。