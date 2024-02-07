群益投顧曾炎裕｜美科技股主導台股後市 掌握五大關鍵變數

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台股指數漲跌最大力量是外資進出，而外資認為台股投資價值在科技與半導體產業，所以美國科技股與半導體指數表現就是台股指數的領先指標或同時指標，外媒提出五項美股漲跌關鍵變數：聯準會降息時機、科技大咖業績表現、中日印度亞洲風險、美國總統大選及歐洲與英國央行決策，前兩項與台股高度相關。

目前市場預期聯準會2024年年中降息，且以3月20日FOMC會議啟動降息循環機率最高，若預期延後至第2季，金融市場短線將出現失望性賣壓，有1～2個月激烈震盪。利率交換市場押注美國聯準會（Fed）將降6碼，是2023年12月FOMC點陣圖預測降3碼的2倍。

人工智慧AI熱潮，輝達、微軟、亞馬遜、蘋果、Google母公司、Meta及特斯拉等科技7巨頭發跡各產業，但都把AI當成未來最重要發展策略，市場預估，2024年七巨頭獲利將成長22％。

台股AI概念股出現特殊現象，所有科技股都號稱是AI股，但實際的獲利成長空間、毛利率、供應鏈整合、出貨與銷售目標等和美國AI指標輝達相比差距甚遠，投資上需要注意利多鈍化後股價修正壓力。

今年AI PC熱潮重登CES焦點，聯想、戴爾、三星、LG以及華碩、宏碁、微星、技嘉等AI PC新機大規模上市，「AI PC元年」新機題材使得宏碁、華碩股價強勢，實務上AI PC大量出貨時點約落在第三季，但股價提前反應成長新題材。

1949年迄今美國大選年，標普500指數平均上漲13％，不過資訊越發達，政策利多效果越低且提前反應，美股現任總統拜登欲推動大規模財政政策，但國會認為財政困難與通膨壓力並不會照單全收。

更重要的是「川普變數」，只要共和黨的川普民調持續領先，他的言論就會影響金融市場並持續動態校正回歸，而不會等到選後才反應。