康和證券：經濟強韌 股市飛龍在天

美國非農新增人口及其細項

回顧2023年,在Fed大幅升息下,資產錯配導致美國中小型銀行未實現虧損大增,第一季存款大舉流出導致數家中小型銀行倒閉,所幸Fed積極提供流動性,危機並未擴大,S&P 500指數期間最深跌幅亦僅5%,影響有限。在先前ChatGPT問世、以及NVIDIA繳出亮眼財報,市場對AI的熱情在第二季點燃,算力布建需求推升NVIDIA和台灣相關伺服器族群,S&P 500、NASDAQ和台灣加權指數一度突破4,600點、14,000點和17,400點。

美國財政部第三季大量發債,10年債殖利率一度突破5%,金融市場大舉回落;11月財政部季度發債規模下降,以及預期Fed升息到頂,美債殖利率回落至4%以下,全球股市在2023年底前多頭重啟。2023年MSCI世界和新興市場指數分別上漲20%和7%,其中以科技族群的NASDAQ和費城半導體分別上漲43%和65%,表現最佳。

金兔年已告尾聲,展望金龍年,全球金融市場能否持續「飛龍在天」,抑或「亢龍有悔」,關鍵在於:1.歐美主要央行何時開啟降息;2.美國經濟能否順利軟著陸;3.今年全球各地的選舉是否會對未來政經情勢造成影響。

在貨幣政策方面,Fed主席鮑爾曾說過「employment growth of approximately 100k per month is consistent with population growth,」因此市場把每月新增就業10萬人作為能否達成經濟軟著陸和降息循環開啟的指標。去年12月新增非農就業仍達21.6萬人,平均時薪年增 4.1%,較市場預期和前值高,去年11月職缺數雖下降,但仍處在高位,WSJ認為報告數據將不會改變Fed立場;加上近期以哈戰爭所引發的紅海危機,可能推升短期通膨,進而推遲歐美央行降息時點。從FOMC釋出訊息來看,2024年將降息3碼,Fed較大機率的降息時點應在第二季,除非新增就業數據未來快速滑落。

過往當Fed開啟降息循環,未來多半會伴隨而來的是經濟衰退,如2007年和2001年,而1995年降息則是少數成功讓經濟軟著陸案例。近期美國財政部長葉倫表示「消費者支出模式顯示了對經濟的信心,我認為我們現在所看到的情況可以稱為軟著陸,並希望這種情況能夠持續下去」,Fed理事Waller則認為未來可能的降息,將不是為了挽救經濟,而是通膨目標達成,因而將過高的利率調降。整體而言,未來美國經濟是否實現軟著陸、以及Fed何時開啟降息,關鍵在於勞動市場和通膨數據進展。目前來看,Fed有機會在第二季降息,順利使美國經濟持續軟著陸。

在政治選舉方面,1月台灣總統、立委選舉,外媒普遍認為雖然北京對台施壓將會增強,然未來幾年內不太可能武力相向,因此台海局勢應屬可控。至於11月美國總統大選,共和黨Trump已贏得愛荷華州初選,有極大機率贏得共和黨總統候選人提名,對決現任民主黨總統Biden。預期美總統大選競爭情勢將在下半年反應在全球金融市場上。

在台灣經濟方面,若美國經濟在2024年能夠順利軟著陸,將可望確立台灣經濟逐步回升的態勢。根據主計處預測2024年GDP增長可望達到3.35%,較2023年的1.42%為高,主要復甦的動能在於出口,主計處預測將可望從2023年的-9.9%回升至2024年的6.33%,主要受惠於庫存逐漸回到健康水位,加上人工智慧、高效能運算及車用電子等新科技應用持續擴展,AI產業、半導體相關族群值得期待。