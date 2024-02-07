金龍年明星產業 康和證券：GenAI推動創新 長線主流方興未艾

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進入2024年，科技產業經歷疫情後也完成去庫存、回補過低庫存等階段，儘管面臨終端需求成長放緩挑戰，但科技趨勢發展持續進行，例如GenAI、端側AI手機、折疊手機等。

手機領域方面：手機這幾年面臨增長疲弱，市調機構預估2024年預計落於3～6％溫和增長。然而手機品牌不約而同將AI輕量模型（SLM）放入新款手機，甚至預測2024年WWDC全新iOS 18將支援GenAI。可關注手機內置AI模型帶來硬件升級，值得關注功耗與算力的APU，如聯發科、高通、台積電等，提高手機麥克風辨識度、降噪性能的鈺太、樓氏等。此外，數十億模型參數量將提高對手機內存需求，美光、海力士、南亞科受惠，其次為矽晶圓片的環球晶、台勝科，利基型記憶體華邦電、鈺創、晶豪科等。另外，華為回歸刺激其他品牌升級，折疊手機會是發展重要選項，對Hinge產業提供想像空間，包括富世達、兆利、新日興等。

Cloud AI領域方面：GenAI為2023年最引人注目發展，多模態LLMs問世更確立中長期AI Server發展趨勢。展望2024年，GenAI對算力芯片和高性能網絡要求持續引領AI Server發展，NVIDIA新款B100將帶來新一輪技術升級週期，以及台積電CoWoS產能逐季開出效應。NVIDIA將持續寡占GenAI（＞90％）所需AI加速芯片，另外AMD雖尚未崛起，但CSP業者扶植第二家態度明確，使其仍受關注。高性能網絡領域，2024年進入800G實現大量交付、1.6T也將進入市場，關注光模塊中際旭創、Marvell DSP、高頻高速PCB的金像電、台燿等。

AI Server方面，伴隨NVIDIA B100升級效應，散熱解決方案3DVC氣冷為主流，奇鋐及Cooler Master為主要供應商；導軌方面，AI Server對導軌載重力、專利IP及精度依賴度更為重要，預期川湖將拉動整體市占率；Server ODM方面，GenAI軍備競賽覆蓋Cloud、Enterprise領域，廣達AI Server在美系CSP參與度超過50％，預計2024年獲利增長幅度將高於過往，Enterprise領域以技嘉、Super Micro、Dell、HP等為主要受益者。