金龍年明星產業 康和證券：聚焦AI 引爆五大延伸商機

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產業生命週期對應的投資商機

2023年可以說是獨尊AI的一年，提供龐大算力的NVIDIA 2023年全年股價上漲239％，成為AI發展初期最大贏家。展望2024年，預計AI仍是主要焦點，另外從AI延伸的自動駕駛與機器人、Crypto與XR也是值得留意的幾大方向：

1.AI應用：新科技發展邏輯順序為基礎設施、硬體、應用，基礎設施代表Nvidia是2023年AI最大贏家，目前市場往硬體發展，2024年CES各科技大廠競推AI PC/手機落地，硬體後就是下游五花八門應用爆發。目前B端應用在Microsoft等巨頭推動下初見成效，期待SaaS業者Cloudflare/Palantir等未來發展；而C端AI應用，已有ChatGPT/Midjourney等獨角獸，長期可期待更多AI應用到來。

2.自動駕駛：電動車發展初期主要技術訴求為電機、電控、電池等三電，三電快速成熟，目前已無法成為競爭差異化所在。領頭羊Tesla開始發展新一代端到端大模型路線，華為2023下半年崛起後也開始教育中國消費者自動駕駛重要性，未來電動車決勝點將進展到自動駕駛，關注Tesla、理想、小鵬與賽力斯。

3.機器人：AI要完成物理世界互動，主要看機器人發展，Tesla Optimus自2022年AI Day推出以來已快速迭代，在手部靈巧性、複雜任務學習、動態平衡上均有顯著進展，預計2024年將開始小量生產，留意汽車業務就與之緊密合作的拓普、三花，與有機會藉切入零部件業者綠的諧波、鳴志電氣、漢威科技等。

4.Crypto：比特幣現貨ETF行情已實現，借鏡黃金現貨ETF通過後展開七年上漲4.3倍長牛行情，搭配2024正逢四年減半、乙太幣現貨ETF後續也有望通過等，可留意Coinbase、Cleanspark與Cannan下波投資機會。

5.XR：Apple首款XR裝置Vision Pro預計2/2上市，三星首款產品下半年登場，字節跳動旗下Pico將研發高階XR，加上Meta，大廠爭相競逐。除了Apple與Meta，可留意Roblox與Unity等業者。