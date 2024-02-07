康和證券陳志豪｜通膨降溫啟動降息 資金行情可期

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回顧過去35年的四次升息循環，啟動降息後發生三次衰退、一次軟著陸。追溯Fed當時談話，Fed確認衰退的時間晚於NBER事後認定的衰退開始時點，但Fed總會在衰退之前啟動降息；此次升息不論在幅度與速度皆遠超以往，承受高利率帶來的衝擊，經濟軟著陸的挑戰將更大。

啟動降息有「預防經濟失速救市」和「通膨任務接近達成」兩種可能，導致的股市反應是牛熊之別；此次Fed釋出降息訊息的關鍵之處，在於預期2024年勞動市場與經濟成長維持一定韌性，同時將核心通膨調降至2.4％，符合鮑爾一直重申的「與過去歷史經驗不同，此次通膨下降至目標水平，不需付出因失業而使經濟大幅下降的代價」。

回顧35年來軟硬著陸，通膨、Fed利率、勞動市場三者關係是關鍵；軟著陸特點是，勞動市場低檔盤旋，通膨趨緩提供Fed降息空間，啟動降息後勞動市場緩步回升，Fed謹慎控制降息節奏。觀察此次核心通膨三要素，商品類主要項目汽車，庫存回補到疫情前一半，將隨供給續增、品牌競爭，價格持續下滑；服務類的房屋租金，在諸多領先相關價格已下滑後，計算PCE租金將開始加速下滑已是確定方向；至於核心服務非住房相關部分，則與勞動市場關聯，雖維持逐漸舒緩，但以消費者信心及非農就業等數據表現，預期薪資增幅將具較大支撐；綜合而言，2024年底核心PCE可趨向Fed預期的2.4％。

以2024年通膨持續降溫、勞動市場趨緩但具韌性，在經濟維持相對穩定的前提下啟動降息，資金行情對經濟動能與金融市場的挹注值得期待。

NVIDIA股價整理半年後突破新別具意義，中國特供版晶片或CES發布新顯卡只是表面原因，過去半年AI產業發展不但未曾停歇，反而越走越廣才是主因。目前AI應用仍處協助企業為主的效率提升，企業端的AI應用在微軟等推動下已見初步成效；消費端應用則在ChatPGT為首奠定用戶基礎，搭配AIPC、AI手機發展，未來發展值得期待。預期在PC/手機等新一代AI作業系統推出後，各式應用將進入爆發期。

台積電法說會後大漲對AI更是錦上添花，台積電調高AI貢獻預估，主因需求成長超過預期，先進封裝即使產能加倍也無法滿足客戶需求。

目前總體經濟不確性仍高，庫存維持低點，資本支出謹慎但向AI傾斜；若經濟軟著陸，消費動能回升，AI強度加上Non-AI消費電子回補庫存，企業營運可期。