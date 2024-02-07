兆豐投顧：台股盤整待變 龍年厚積薄發

龍年台股處於—經濟持續趨緩、期待觸底展開回升，利率升至頂端、開始降息循環，強勢美元告終、非美貨幣反彈，企業獲利擺脫衰退、重回成長軌道，外資賣超告一段落、轉向回補，以及內資主導力量持續增強等關鍵轉折期，轉折時間、幅度大小將牽動台股走向。因此，龍年台股「盤整待變，厚積薄發」，是最佳發展。

總體經濟方面，展望2024年全球經濟仍屬低度成長，依據IMF 2023年10月的展望報告，全球經濟成長將從去年的3％再放緩至2024年的2.9％，較去年7月的估值下修0.1％，仍低於2000到2019年3.8％歷史平均水準。主要國家及地區的表現，美國經濟成長由2023年預估的2.1％，2024年再趨緩至1.5％，不過比7月當時預估的1％，大幅上調0.5％，顯示美國經濟韌性十足，主要受惠個人消費和投資的支撐。歐元區2024年經濟成長則可望擺脫2023年的蹣跚，預估將成長1.2％，較7月時的預估值1.5％下調。而2023表現超出預期的日本，進入2024年經濟成長也因基期因素放緩至1％。中國經濟則依然偏弱，由2023年下修後的5％，2024年再減緩至4.2％，較7月預估的4.5％，下調0.3％，主要還是受房地產價格下跌，房企債務違約加劇，加上青年失業率衝高，嚴重影響消費所致。

2024全球通貨膨脹也將進一步趨緩，IMF預估將由2022年的8.7％，下滑到2023年預估的6.9％，預估2024年再下降至5.8％，通膨趨緩的速度緩慢。尤其核心通膨，主要是服務類通膨相當頑強，如住房、運輸服務、餐飲旅遊等。在總體經濟偏弱下，通膨依然居高不下，主要央行通膨目標很難在2024達標，依據IMF預估，2025年才有機會實現。

2024商品出口大反彈，國內經濟展望則相對較為正向。雖預期全球經濟持續放緩，但幅度輕微，且對於商品需求可望觸底後反彈，支撐2023年經濟的服務類需求則因基期墊高而下滑，兩相抵銷，形成近乎持平的經濟預估，然台灣以出口商品為主，可望受惠。主計總處預測2024年經濟成長率為3.32％；若以季度來看，是開高走低，由第一季的5.7％一路下降至第四季只有1.1％；CPI漲幅為1.58％。不過，依據Bloomberg的調查數據，多數分析師預估中位數為2.8％，如中經院、惠譽預估值分別為2.88％、2.8％。依據中經院預測的細項來看，預估民間消費將由2023年的5.56％減緩至2.64％，政府消費則由2.32％增加至3.13％；出口則由-7.13％轉正成長8.2％，是2024年經濟成長最大助力。

雖2023年充斥經濟衰退疑慮、產業庫存調整不斷延後、小型銀行經營不善倒閉等諸多利空因素，但台股依然表現不俗，加權指數突破17,000關卡，挑戰17,500才進入盤整走勢。不過，第四季隨著出口轉佳、產業景氣落底、企業獲利止穩，加上外資回補推升下，逼近18,000點。

展望2024年台股，由於全年經濟成長預估較2023年成長加快，且企業獲利也將同步成長，有利台股走高。但因經濟成長幅度偏低，且若依據季度的經濟成長預估趨勢為開高走低，由第一季最高的5.7％一路下滑至第四季僅有1.1％，因此，推估台股雖有走高能力，但幅度受限，將不易有效突破前高。配合聯準會（Fed）貨幣政策來看，依據Fed主席鮑爾及多數委員多次強調維持利率高檔一段時間的說法，以及各項經濟數據顯示的結果綜合判斷，Fed最快啟動降息的時間可能落在5或6月份。

因此，2024上半年利率高檔不變，國際美元不至太過弱勢，資金面偏中性；依據歷史經驗，當美債殖利率倒掛現象結束初期，斜率由負轉正時，美股多拉回整理，屆時台股也難免受波及，為上半年風險所在。惟2024年也是美國總統大選年，統計1980年到2020年共11次結果顯示，僅2000年及2008年是下跌外，其他年度皆呈上漲。也就是說，除非出現2000年網路泡沫破滅或美國次貸危機這種重大的系統性風險發生，否則美國大選年幾乎是百分之百上漲的。因此，2024年縱有漲多回檔，也不會防礙偏多的中長期趨勢。