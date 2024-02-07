金龍年明星產業 兆豐投顧：成衣製鞋庫存去化 重電能源商機俏

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成衣製鞋台廠供應鏈的主要品牌客戶，庫存普遍於2023年第三季消化完畢。Nike庫存金額為87億美元，年減10％，Gap庫存金額22.3億美元、年減29％，已接近歷史平均水位、Fast Retailing已無庫存問題、Lululemon連續四季庫存年增率收斂，且此次財報已轉為年減。隨著產業復甦加快及旺季的拉貨成長，多數廠商營收表現有望於去年第四季至2024年第一季恢復年增。

主打高端市場的Lululemon及市占大幅領先同業的Nike復甦將快於同業。長期而言，疫後運動人口上升、鞋服市場規模持續擴大。主因全球串流影音平台購買體育賽事轉播權金額逐年上升、國際運動彩券逐步合法化，有助於增加運動賽事熱度及參與率。疫情後民眾日漸重視健康及休閒，參與運動活動比例提高，使得運動服飾用品市場規模逐漸擴大，兼具機能的戶外服飾與創新環保材質為成衣產業未來趨勢。

根據Euromonitor預測，2022年全球運動服飾銷售額達4,255億美元，十年內將以6.2％增速成長至7,718億美元。其中，戶外服飾成長性更高，年複合年均成長率達6.4％，遠超出疫情前12年（2007～2019年）的3.7％。2022年全球運動鞋銷售額總計1,524億美元，預計至2027年運動鞋年複合成長率將達3.6％。

另在重電產業，為達淨零碳排，電氣化成主要趨勢。現代產業製程設備自動化、智慧化及電動車發展，使原化石能源消費多轉向用電。經濟部預估，2021～2050年電力消費年均成長2.5％，至2050年全國用電量將達5,731億度電。303全國性停電後，台電再提「強化電網韌性建設計畫」，將於十年內投入5,645億元，以達成電網分散及提升設備穩定。變電站、輸配電線路、線纜更新及地下化需求龐大。

美國擁有世界最大電網線路，電網使用壽命約50年、變壓器25～40年。美國現行輸配電網路設備約75％建設於1970年以前，已過汰換年限，且在極端氣候下，電網故障頻傳。2021年美國總統拜登提出2.3兆美元基礎建設計畫，其中1千億美元用於汰換老舊電網，約一成用於變壓器汰換。北美是全球配電變壓器最大市場，占全球市場份額約46％。美國國內變壓器產能嚴重不足，導致設備交期大幅拉長。台廠受惠轉單，變壓器、配電盤等設備供不應求。