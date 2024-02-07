兆豐投顧黃國偉｜下半年迎消費復甦 推升台股吸引力

2024龍年台股開年一個月之後，將迎來金融市場全年最重要的一場會議，3月20日美國聯準會利率決策會議，會中將決定是否啟動降息循環，這是去年9月中旬最後一次升息之後的第六個月。市場投資人預期降息機率由最樂觀時的70％，一路下滑至50％上下，降息與否仍存在不確定性。龍年另一個不確定因素是下半年終端消費復甦力道，各個產業經過近兩年庫存調整後，庫存水位普遍已回到正常水準。

依據過去聯準會貨幣政策變動經驗來看，不論升息或是降息循環，在方向要改變前，聯準會都會釋出風向球，希望能與市場溝通，讓市場能夠為未來的貨幣政策改變預做準備，以免造成金融市場過度波動。畢竟聯準會貨幣政策不僅僅影響美國金融市場，而是全世界，不得不慎重其事。

這種預告式溝通被視為前瞻指引，一般情況允許大約變動前六個月開始預告。所以，市場預期3月開始第一次降息是相當合理的預期。只是這次面對的是近40年來最嚴重的通貨膨脹，為避免過早降息導致通膨死灰復燃，聯準會採取保守作為是可以理解的，所以，3月降息的期待顯得過度樂觀。如果市場的期待未能實現，到時則不免引發一波失望性賣壓出現。不過，5或6月啟動降息循環的機率倒是相當高。

終端消費復甦是下半年另一個市場高度期待看到的現象。2022年第一季開始，由手機、筆電揭開電子產業庫存調整序幕，一路往上游零組件、IC設計蔓延到晶圓代工及矽晶圓，電子產業鏈無一倖免。非電子產業也無法避免，原物料如塑化、鋼鐵首當其衝，塞港結束後航運運價如自由落體般急降，只有航空票價受惠報復性旅遊居高不下。疫情期間受惠的運動休閒類股，自行車、高爾夫球、運動衣等深受重複下單之苦，持續消化庫存。惟最遲2024上半年所有產業庫存調整皆將告一段落，下半年市場高度期待迎來終端消費復甦的需求。需求強弱將影響台股下半年能否再創高峰。至少雙位數以上成長，才能拉高目前評價在歷史高檔區的台股吸引力；否則只依賴ETF資金，終有力竭之時。