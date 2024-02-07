三步驟 掌握年終獎金放大術

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年終獎金將入帳，投信提出獎金放大術，強調要掌握「償債、預留、投資」順序，再搭配月月配息ETF，就可把1包年終獎金放大成12包。群益投信表示，獎金應該一部份留下來，透過簡單三步驟打理，讓錢替自己工作，發揮小錢的大效益。年終理財起手式就是優先處理「債務」，尤其是先償還利率較高的債務，才能在沒有顧慮下理性投資，避免因財務壓力，短線進出市場。

第二步是預留備用現金，若是預期有大筆支出，建議從年終裡先留下預備金，在發生突發事件時，總是會先結束投資，因此先預留一筆資金，才不會因時間到或突發事件而捉襟見肘。第三步就是「投資」，讓小錢創造更高價值，基金是最簡單的平民投資術，運用0手續費優惠活動，長期下來對投資人來說可以省下不少的手續費。

國泰投信指出，上班族領到年終先別急著花，把握時機讓「錢滾錢」，選擇優質ETF，一包年終根據配息頻率，可放大成2包、4包，甚至是12包。「市值型ETF定期定額」適合小資族或是新手投資族，建議可優先考慮市值型ETF，因為正處於財富起步階段、本金相對較少，也可將年終分為12個月定期定額投入，免去判斷進場時點的困擾。

高股息ETF注重持久，適合有現金流需求的投資人，挑選時不僅要參考近期配息率，更應注重「持久度」，選擇連續多年穩定配息且100％填息的標的，國泰投信建議其國泰永續高股息，強調每季越配越高，去年平均僅4天就填息。債券型ETF降低波動度，適合熟齡或投資本金較大的族群，可考慮月月配的國泰10Y+金融債。

安聯投信建議，首先以多重資產做核心，兼顧收益與成長的雙重特質，持續建立核心部位並應對短線震盪；其次，升息已滿降息尚早，尋找具吸引力的優質，複合債搭配短年期公司債，控波動爭收益；第三，聚焦結構成長趨勢，主要考量題材明確，具結構成長利基的強勢領域，如台股、智慧城市及AI人工智慧。