用對發財水 三招金龍年旺財

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農曆新春不少人都會向銀行索要「發財水、發財米、發財金」，為新的一年帶來財氣。易經財經專家陶文指出，在銀行金庫待了七天吸滿財氣的發財水，催財致富的能量驚人，但須正確使用，才能將效果發揮到最大。使用發財水有三方法，即擺放財位、噴灑、烹煮。

陶文指出，今年為2024甲辰龍年，正財位在正東方，偏財位在正南方，財庫位在正北方，文昌旺財位在西北方，因此若是要想旺偏財，可放「正南方」偏財位，提升偏財運與業績；玄關的「明財位」可讓宅旺與財旺；今年「財庫位」在「正北方」可讓錢財源源不斷地流進來，達到財富滿盈。

陶文指出，想讓財神爺逗留，可每天噴灑發財水直到正月十五日元宵節。噴灑時間可選在早上7點到9點，將發財水噴灑在居家每角落，以及辦公室包括財會部門、業務部門主管辦公室或座位。最後可將發財水與米飯一起烹煮，或放在辦公室咖啡機水箱中，達到財富能量由內而外。

今年中信、凱基、永豐、新光、台北富邦、台新、國泰世華、第一、渣打、星展等銀行都有發放發財水、發財米等小物。以中信銀來說，發財金及發財水限量88,888份；台新銀也限量88,888瓶開運水，還有58,888份發財金；北富銀則有3萬份發財金、88,888瓶發財水。

永豐銀行發財水瓶身以彩帶畫作轉為飛龍，彩帶喻財帶之意，全台共有逾3萬瓶。新光銀則與龍山寺聯名打造在龍山寺加持誦經儀式的發財金預計初一早上發送。