月津港燈節 來鹽水小鎮小旅行

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一年一度台南鹽水《月津港燈節》又來了，2024月津港燈節以「夢想將近‧鹽水新視界」為主題，共規畫五大展區、66件聲光藝術作品，打造臺南400鹽水新視界，讓遊客體驗不一樣感官之旅。

來到台南鹽水除賞燈之外，鹽水區農會還規劃小鎮周邊小旅行，可採番茄、意麵冰箱貼DIY、鹽水意麵曬麵體驗，鹽水還有鹽水車站、永成戲院、八角樓、鹽水武廟、天主聖神堂、台灣詩路等景點，都可以安排順遊，來趟鹽水一日遊、二日遊。

台南鹽水過去曾是南臺灣重要商港，是「一府、二鹿、三艋舺」之後「四月津」，每年「月津港燈節」也是台南重要盛事，今年邁入第12屆，1月27日隆重開幕。

隨臺南400展開，今年月津港燈節特別以「夢想將近‧鹽水新視界」為主題，共規劃藝術燈區、巷弄燈區、徵件燈區、新創燈區，以及大眾廟鹽水車站光環境等五大展區，連續37天展出66件作品，並搭配5G數位虛擬創作及導覽功能，其中深具想像力的聲光與數位藝術為今年活動一大亮點，是2024臺灣燈會在臺南眾多活動中，絕對不可錯過的必賞燈節。

除了月津港燈節，台南鹽水小鎮還有很多值得拜訪的景點、必吃美食、伴手禮。曾進成老師3D彩繪壁畫，有雙面畫、會轉頭的關公，非常有趣又巧奪天工，來鹽水武廟拜拜一定要來走走。

鹽水區農會還推出鹽水小鎮周邊小旅行，有採番茄、意麵冰箱貼DIY、摺麵、曬麵等食農教育體驗，團體30名就可以跟鹽水區農會預約，非常適合團體旅遊、親子旅遊預約。

台南鹽水麻油寮早年因有人在此搭寮榨麻油而得名，現在早就沒有種胡麻，鹽地土質含有鹽露，比一般土壤不易耕種，作物難以生長，鹽水區農會在20幾年前輔導當地居民種植小蕃茄以及硬質玉米。小番茄品種有帥哥番茄、聖代番茄，果皮比一般還厚、甜度高，飽滿多汁，非常好吃。意麵冰箱貼是以仿真黏土從無到有都是自己DIY製作，做完成品可以貼在冰箱使用，非常實用。

台南鹽水好玩又好逛，還有美食、伴手禮，值得帶全家人來走逛，趁著月津港燈節趕緊安排鹽水小鎮漫遊，採番茄、鹽水意麵吃起來。

2024月津港燈節展出地點：臺南鹽水月津港親水公園，展出日期：1月27日至3月3日（春節期間照常展出），點燈時間：17：30～23：00。