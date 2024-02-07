木蘭回家迎春節 名家致詞＋揮毫贈春聯

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農曆新年是台灣最重要的節慶之一，家家戶戶於除夕夜歡喜迎新年時都會將代表好運與喜氣的春聯張貼於居家大門上，期望在新的一年迎接新的氣象。「木蘭回家文創藝術沙龍」特別規劃在過年前舉辦「蔡俊章警藝人生分享會暨林世三名師獻墨歡喜迎春」寫春聯活動，邀請素有「警界儒將」美譽的前警政署副署長蔡俊章博士演講，以及書法名家林世三老師揮毫象徵吉祥的春聯贈送給現場好友，一同歡慶龍年到來。

當日現場活動由主辦人劉盈希致詞分享歷史上第一幅春聯的由來，亦歡迎大家共赴藝術饗宴，並介紹蔡俊章博士的警藝人生分享會，為這次活動揭開了序幕。

蔡博士在演講中，以生動的人生故事和對藝術深刻的見解，引發了現場聽眾的共鳴；工作和興趣常是魚與熊掌不可兼得，然而前警政署副署長蔡俊章博士卻能將這兩者巧妙融合。43年的警務生涯中，曾歷任新竹、澎湖、南投、台南、高雄市五個地方的警察局長，一路晉升到警政署副署長，戰功彪炳，偵破許多重大的刑事案件，像是偵破陸正學童綁票案、張錫銘擄人勒索案、處理南寮漁港走私、查緝黑槍等，還成立台南刑事分子實驗室、改革油料配給制度、九二一災後重建警察廳舍及高雄世大運的維安工作，對社會貢獻卓著；在南投擔任警察局長時，結識繪畫大師李轂摩，虛心請教成為門下弟子，近年亦跟隨師大美術系教授王正吉學習嶺南派技法及張大千潑墨潑彩，畫域更廣，行雲流水展現極高的境界；退休後更鑽研畫藝，畫筆不輟，屢屢在國內外各地舉辦畫展、獲得國際大獎肯定；文武全才，在警界及藝壇皆享有盛名。

在分享會之後，延續著濃厚的藝術氛圍，林世三老師開始大筆揮毫書寫春聯，提供現場的民眾索取。書寫著龍年的吉祥語以及各種創意組合字的春聯都相當討喜，沉醉於書法藝術的民眾也忍不住技癢及興揮毫，現場熱鬧歡騰。主辦人劉盈希表示，每年過年前都會舉行書法揮毫寫春聯活動，廣受民眾的好評，希望透過大師手寫春聯，傳遞滿滿的祝福與溫暖。

美術書法是一種純粹藝術、美學的根源，在全球都在高唱文化創意產業，視為21世紀國家競爭力之際，台灣尤其需要肥沃的藝術土壤。「木蘭回家」現場結合了藝術文創，可以欣賞名師經典畫作及技法教學影音，並定期舉辦不同類型之藝術家展演，讓喜歡藝術、喜歡深思的好友們，在煩雜都市找到一個喘息的方寸之地，讓心靈隨時充滿著美的意識、接受美的洗禮。