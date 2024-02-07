海外基金嗨 印度生技最亮眼

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21檔淨值新高海外基金近一年績效前十強

全球主要股市近期雖在高檔震盪，但統計至2月5日，投信發行的新台幣計價海外基金，共有21檔淨值創新高，逾3.5萬位受益人投資都賺錢，其中以印度、生技基金表現相對亮眼，法人表示，停止升息受惠最大是新興市場，印度在新興市場中政策相對穩健，且經濟成長潛力最大，資金挹注下，後市可期。

群益印度中小暨群益大印度基金經理人林光佑指出，印度在企業財報漸入佳境下，加上基本面改善、經濟改革等利多，可望持續吸引外資。由於金融市場停止升息最受惠的是新興市場，印度是新興市場中政策相對穩健，同時經濟成長潛力最大的。

印度5月將進行總理大選，距離現在約還有三個月時間，從1989年開始以來歷經七次總理大選，統計這七次大選前三個月到大選當月平均漲幅高達11.4％，選後一個月、三個月也都有11％以上漲幅，顯示出印度的選舉行情的確是帶動股市向上的重要驅動力。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，由於金融工具逐漸普及，印度人民所得增加，持續湧入股市累積財富，內資2022年累計買超印股358億美元，去至11月底亦買超208億美元，此外，定期定額開戶數高達7,000萬戶，每月流入規模1,690億盧比（20億美元）皆續創新高，帶動內資股票型共同基金AUM規模四年以來翻倍至2,210億美元，歷史新高。

外資也對印度於去年3月起轉向買超，加上5月MSCI調升權重，淨流入暴增至130億美元以上，長期來看，國外共同基金投資印度比重由10％的低檔上升至約15％。在內外資源源不絕的銀彈挹注下，印股後市可期。

生技醫療產業方面，PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔分析，今年醫療生化產業有機會在利率下降、評價面等兩大優勢中，展現漲升趨勢。

首先回顧過往利率自高點下降的環境中，醫療產業股價表現皆優於整體股市，特別是中小型生技股的高利率環境緩解後，有助於資金回流；再者，去年美股中的防禦類股表現落後整體指數，雖然醫療產業在防禦類股中表現最佳，預期今年在類股輪動的情境下，醫療產業有機會展現更為突出的表現。