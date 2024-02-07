ETF基金漲幅十強 科技、日美股包辦

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今年以來漲幅前十強ETF基金

國內ETF基金焦點近來明顯轉向科技主題，統計今年以來漲幅前十大的ETF基金，由科技主題、日股與美股相關ETF基金包辦，投信法人預期台股站上萬八後震盪加劇，科技產業則題材不斷，資金可能轉向科技主題ETF基金。

今年以來最強勢的三檔ETF基金漲幅都超過1成，包括聚焦美國科技股的統一FANG+、布局全球優質產業的凱基全球菁英55及永豐美國科技ETF，其他前十強則有元大全球AI、富邦日本、元大日經225、國泰日經225、台新全球AI等，這些強勢ETF基金漲幅均超過台股基金今年以來平均約7％的報酬，也可看出今年強勢市場開始受到青睞。

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，回顧2023年，外資在上市櫃合計買超台股約新台幣864億元，持股比例自37.52％回升至38.47％，而櫃買市場，市值大幅反彈至5.8兆的新高點，呈現外資、內資同步加碼台股的情況。

其中外資因台灣經濟溫和成長、企業獲利亦是正成長，產業具競爭力，加上殖利率長期在全球平均水準之上，成為吸引長期買盤的誘因，長線買盤將逐漸回籠；對內資來說，若長線的國際資金湧入，台股行情一定是水漲船高，將有助於穩定市場情緒。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成強調，台股評價領先反應景氣好轉預期，目前台灣科技業評價仍低於全球同業，加上台廠供應鏈為此波AI應用發展主要受惠者，建議可透過一籃子電子股布局標的，掌握相關收益契機。

日股方面，中租基金平台總經理蘇皓毅認為，根據東京證券交易最新資料顯示，去年外資買超日股金額創十年以來新高紀錄，預期在通膨的推波助瀾，過去習慣保留充裕現金水位的日本企業，會為避免手中資金被通膨侵蝕，轉而提高資金運用效率，促使日企投資國內的意願增強，驅動日本經濟保持穩定增長的正向循環；加上在全球半導體材料市場中，日本企業的市占率高達52％，隨著AI產業熱潮的助攻下，日本必然不會缺席科技未來十年成長機會，有利於股市長期增長。