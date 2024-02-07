迎旅遊潮 基建基金有潛利

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農曆新年假期不少民眾出國過年，延續去年以來出國旅遊人數大增風潮。投信法人認為，全球各國政府皆看到疫後復甦的旅遊商機，無不努力增加機場、交通等軟硬體建設，用以迎接旅遊觀光潮，帶動各項基礎建設類表現機會，布局基礎建設基金有利可圖。

統計歐洲國家獲歐盟委員會支持，在基礎建設投入高達1.1兆美元預算，主要用於擴大交通、電力和能源領域的基建；美國在「基礎建設投資與就業法案」政策推動下，基礎建設支出預算將以年複合成長率13％速度成長。

富蘭克林華美全球基礎建設收益基金經理人陳美君認為，疫情後隨著生活型態改變，目前投資除包括過去傳統基建外、還訴求具成長性的新基建題材，如5G網通、數位建置等創新成長特性產業，目前生活型態也有改變，異地辦公、遠距醫療皆因此發達，各國政府對於這幾塊商機，也無不加強本國基礎建設的增設，並努力爭取境外招商投資機會。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映表示，美歐基礎建設與公用事業的發展計畫持續推展，資料顯示，2024年包括美國、英國、德國、大陸等地的基礎建設、能源及公用事業等領域的產業獲利動能持續轉佳。

以美國而言，基礎建設EPS年增率達11.5％，能源及公用事業的EPS年增率則達10.2％。

開發中市場如大陸、印度等地，在管線鋪設、電廠開發、道路建設推動下，產業獲利動能亦值得留意。

合庫全球核心基礎建設收益基金投資團隊認為，目前基礎建設的評價已有回升的現象，然目前仍居過去十年來的超低區間，低於2倍標準差，估值偏低，但長線來看產業前景佳、獲利可期，建議可趁目前估值低之際，布局基礎建設相關基金，以掌握長線趨勢所帶來的投資契機。

野村全球基礎建設大未來基金經理人高君逸強調，數位新基建，近年來在5G通訊、雲端運算及人工智慧的強勁需求下，帶動數位新基建的快速增長。

即便受到全球景氣復甦趨緩影響，各大科技廠在相關基礎建設投資上仍不遺餘力，後續發展值得期待。