醫療保健股 拚波動中突圍

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醫療保健科技產業股價近期表現佳，1月MSCI醫療保健科技指數漲幅達5.66％，明顯優於S&P500的1.6％，法人表示，醫療保健股具成長力及防禦力，預期可在今年波動中突圍。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，1月FOMC會議結果出爐，讓市場對於降息時間點的預期再度延後，進而造成市場震盪，且歷史資料顯示，當美國經濟景氣在達到完全就業情況下，經濟景氣循環就會進入後期階段，經濟成長力道將逐漸減緩，此時醫療產業表現往往能勝出。

統計1986年至2023年4月，美國S&P500指數中各產業的表現，以醫療產業獲利成長為負值的比例偏低，獲利年成長率的變動率更是所有產業最低，顯示該產業具有穩定度最高的特性，同期間，醫療產業年化獲利年成長率表現勝出所有產業，反映出醫療生化領域同時具有防禦性及成長性雙重特質。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅認為，生技產業去年資本市場趨緊，有些財務較緊張公司有出售股權的壓力，除一般併購外，許多製藥公司將面臨「專利懸崖」壓力，如輝瑞藥廠、默克藥廠。因此預期今年併購活動可望持續，主要買家包括大型製藥與生技公司，然後拓展到歐洲和日本的中型製藥公司。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕分析，全球人口老化趨勢挑戰依舊，支撐未來對於醫療服務與藥品的需求，生技醫療產業成長前景仍可期待，加上在生活習性的改變、健康意識的抬頭之下，現代人對於健康與體態也愈來愈重視，故新藥研發、醫材精進等也持續為市場帶來新商機題材。如減肥藥、癌症與心理健康疾病相關藥品等，中長期投資前景仍可期待，建議透過生技醫療基金參與行情。

聯博集團共同投資長暨美國成長股資深研究分析師Vinay Thapar強調，隨投資人將眼光放在人工智慧（AI），預期具有評價面優勢、企業獲利強勁，以及具AI生成式人工智慧加持的醫療保健股，今年可望漲聲響起。