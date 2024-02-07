避險資產挹注 金價攻2,100美元

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國際金市各天期平均數

國際金市可能影響因素

農曆春節期間，國際金價有可能有「過年」行情。臺銀最新分析指出，由於美國不排除在中東地區有進一步動作，在避險資金挹注下，金價將可望往上挑戰每盎司2,080美元，同時美國將陸續公布最新經濟數據，包括13日將公布1月CPI，假如不如預期，金價甚至可能上看2,100美元。

臺銀表示，回顧今年1月國際金市，聯準會部分官員出面表態3月降息為時過早，加上美國去年第四季GDP等經濟數據的表現優於預期，市場對聯準會3月降息的預期降溫，金價自高檔拉回修正，美元指數反彈至103之上，也打壓金價最低跌至2,001美元。

但隨後因中東地緣政治升溫，紅海商船危機加劇，美英聯軍對葉門胡賽組織發動空襲，市場擔憂中東地緣政治衝突擴大，吸引避險資金進入金市。1月底日本央行總裁植田和男表示，未來將根據通膨數據決定是否退出負利率政策，美元兌日圓快速走弱，也激勵金價上漲；加上市場逐漸消化3月不降息的預期，金價再回到2,040美元附近震盪，月底最後報價為2,037.19美元，較去年12月29日最後報價2,062.59美元，下跌25.4美元，跌幅1.23％，全月呈現盤弱下行後小幅反彈的走勢。

農曆春節期間，臺銀認為，目前金價仍力守在20日均線、約2,030美元之上，由於美國不排除針對美軍遇襲事件展開進一步報復，若中東地區緊張情勢再度升級，金價將可望往上挑戰2,080美元；但美國經濟成長穩健，若美國接下來公布的經濟數據持續優於預期，將弱化市場對於5月降息的預期，不排除金價拉回至60日均線、約2,022美元尋求支撐。

對於2月整體國際金市走勢，臺銀分析，中東戰事尚未緩解，避險資金隨時可能再次挹注金市，假若2月初公布的非農就業數據及美國後續經濟表現不如預期，金價有機會突破2,060美元，且上看2,100美元。