美股犀利 外銀提三大原因

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外商銀行評估短期美股上漲因素

美國聯準會對於利率的調整明確表示除非通膨重新攀升，否則不會再收緊貨幣政策，同時市場大多預期今年會開始降息，外銀表示，回顧過去，較低的市場和政策利率會增加企業營利，因此降息應該會有利於股市，加上通膨持續減緩，且投資人對於Meta Platforms和亞馬遜等大型企業強勁的季度業績感到正面，對於股市基本面是利多消息。

渣打銀行財富管理指出，美國大型科技股上漲，及強勁的美國就業報告推動美國主要指數連續上漲，標普500指數和道瓊斯工業指數均創新高，顯示投資者對Meta Platforms和亞馬遜強勁的季度業績感到正面。預期標普500指數的短期技術支撐位在4,740，其後分別為4,550和4,400。

以標普500指數來說，突破主要技術阻力位，即2022年創下的紀錄高位，主要驅動因素包括，一是已公布2023年第四季財報的標普500成分企業中，超過8成的企業盈餘超乎預期；二是1月採購經理人指數（PMI）優於預期，顯示製造業正走出去年的衰退，且服務業依然健康；三是美國去年第四季GDP增長優於預期；四是台積電盈餘指引強勁，因台積電為全球領先的台灣半導體製造企業，具有指標性。

滙豐銀行財富管理認為，考量到2022年的升息使標普500指數大幅受壓，今年聯準會降息應該會對股市的增長有利，因為美國的經濟放緩，聯準會將經濟增長定性為 「穩健」，並稱就業增長「依然強勁」，加上通膨持續減緩，以及大型企業不斷改善的營利前景，可能會對股市基本面產生積極的推動作用，投資人亦應繼續評估聯準會的政策前景及通膨等相關經濟數據的變動。

星展銀行財富管理強調，消費者的情緒改善，以及科技製造業的去化庫存為帶動科技類產業和股票成長奠定基礎，可望轉化為對個人電腦和智慧型手機更強烈的需求，在今年出貨方面保持上揚的態勢。