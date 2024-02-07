對沖通膨抬頭 可布局三資產

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近期美國大型企業的財報及經濟數據公布後，激勵投資人加入市場，外銀分析，目前分析到投資者多樣性指標顯示，歐洲及美國部分市場的投資倉位已過度延伸，短期內市場回撤風險高，因此謹慎期間，重倉於股票的投資者應適當分配資產，美國短期抗通膨債券、黃金和能源股是對沖通膨再度抬頭風險的較佳選擇。

渣打銀行財富管理指出，雖然近期美股上漲力道強勁，但在投資者多樣性指標（分形維數）警示，全球、美國、歐洲、亞洲以外新興市場和印度股票，以及成熟市場非投資等級債，當前趨勢逆轉的概率達到三分之二。

該指標還顯示，各行業中，歐洲和美國的科技、通訊服務、金融、工業和房地產行業，以及美國的可選消費品行業，發生趨勢逆轉的風險很高。這些市場中，大多數的投資者倉位似乎也已經過度伸展。

渣打財管提醒，除了投資者部位擁擠之外，基於下列三點原因，投資人有重新配置資產的必要，一是美國企業盈餘預估強勁，今年預期年增率11％，其中科技業的盈餘年增率為16％，同時也未給業績不慎理想的潛在狀況留有轉圜餘地；二是招聘率、辭職率和永久性失業等就業市場潛在指標些微惡化；三是紅海衝突若持續惡化，可能導致全球通膨再度抬頭，打壓經濟軟著陸的基本論調，甚至延遲降息開始時間。

由於短期內市場回徹風險高，因此重倉於股票的投資人應適量減持。當然不是指出清所有股票部位。從投資組合的角度來看，美國短期抗通膨債券、黃金和能源股是對沖通膨再度抬頭風險的上佳之選。

滙豐銀行財富管理認為，近期股票可能會出現短期阻力，長期基本面仍受到支撐，同時建議投資人可以配置部分美國國債，並將存續期維持在中至長期，也可以選擇優質的投資級別債券，以降低短期投資風險。