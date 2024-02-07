銀行慶龍年 贈限量紅包袋、發財水

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歡慶龍年的到來，銀行紛紛準備限量發財水及獨具設計感的紅包袋，星展銀行的紅包袋有吉祥物和龍年裝飾，滙豐銀行有守護神獅子紅包袋，法國巴黎銀行財富管理獻「五行瑞獸」利是封套裝，渣打銀行及中國信託也有銀行金庫加持過的發財水，帶福氣給前往辦理業務的民眾。

星展銀行為迎接新春打造的紅包袋，以可愛的吉祥物「星星」、「展展」為主軸，營造歡樂的年節氛圍，結合永續理念，特別設計可重複使用、可加工變成燈籠、吊飾、小卡等，加上龍年裝飾增添喜氣；發財水則是經過分行金庫加持，以限量發送的方式供財富管理客戶索取。

滙豐銀行用燙金質感設計紅包袋，呈現銀行的兩尊守護神獅子，滙豐銀行指出，香港滙豐總行大廈正門設有一對銅獅雕塑，歷史悠久，是香港的獨特地標及滙豐的象徵，展現堅毅、勇氣、守衛和安全的特質。張口的獅子名為史提芬（Stephen），取自1921年提意鑄造銅獅的滙豐香港總行總司理史提芬（Alexander Stephen）；另一隻名為施迪（Stitt）的獅子取自滙豐上海分行經理施迪（Gordon Stitt），用守護神獅子的好運，為民眾帶財。

法國巴黎銀行財富管理則是以「五行瑞獸」利是封套裝作為財管客戶辦理業務時的限量贈禮，法巴財管表示，這套慶賀新歲的利是封由新加坡南洋藝術學院學生悉心設計，其設計概念源於中國傳統文化，寓意融和富足，以五行屬性的金、木、水、火、土，結合吉祥瑞獸鳳凰、錦鯉、瑞鶴和孔雀為設計主軸，在農曆新年送上祝願。

中信銀行指出，歷年來持續以臺灣本土知名藝術家的作品發行年曆及發財金、發財水，為在地藝術盡一份心力。今年由全臺分行共同票選出藝術家柯鴻圖作品，以細緻而精美的畫作，從日常生活或自然界中尋找繪畫靈感，發展出獨樹一格的風貌，其擅長工筆寫實，細膩畫風引人進入靜謐沈澱的心靈世界，擷取國畫中的神韻元素，突破傳統水彩框架，使作品增加質感與賞畫趣味。

渣打銀行今年的「財富龍給你、新春好運發財水」，取名自龍的台語諧音，特別贈與至分行進行保單健檢或保險需求分析的民眾。