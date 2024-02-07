Fed鷹霾籠罩 標普驚險反彈 費半挫逾1.1％

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美國聯準會多位官員將於本周發表談話，市場靜待利率相關資訊，並持續聚焦企業財報，華爾街股市6日高開後走勢不一，道瓊工業指數全日維持漲勢，那斯達克指數盤初曾漲近0.4％，開盤約半小時後轉跌，終場近乎持平，標普500指數盤中多次翻黑，尾盤鎖定漲勢，小幅收高，而費城半導體指數則在超微等個股的拖累下走低。

道瓊工業指數揚升141.24點，或0.37％，收報38,521.36點；標普500指數上漲 11.42點，或0.23％，收4,954.23點；那斯達克指數小幅上揚11.32點，或0.07％，收在15,609點；費城半導體指數下跌49.83 點，或1.14％，收4,338.27點。

政經方面，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）此前受訪時重申，決策者可能要等到3月之後才會降息，再度釋出鷹派訊號。克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）也指出，美國通膨看來仍然頑強，利率政策暫時不宜有變，仍須處於具限制性水準，展望未來，美國經濟若如預期般反映物價持續放緩，利率便可逐步下行。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）亦於周一重申，希望看到更多像有利的通膨數據，七個月來的通膨數據相當樂觀，接近、甚至低於聯準會的目標水準，若繼續獲得更多這樣的數據，相信應該會走上正常化的道路。

投資者持續觀望聯準會官員本周的談話，美國殖利率回落，10年期美債殖利率曾跌8.5個基點，報4.08％，對利率較敏感的2年期美債殖利率一度挫8.9個基點，報4.38％。

地緣政治方面，美中經濟工作組5日至6日在北京舉行第三次會議。此次會議由大陸財政部副部長廖岷和美國財政部副部長尚博格共同主持，美國財政部會後發布聲明表示，美方官員針對中國數項問題提出擔憂，包括中國的產業政策實踐和產能過剩，以及其對美國企業產生的後果等；中方則就美對陸加徵關稅、雙向投資限制、制裁打壓中方企業等方面表達關切。

中東方面，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）6日表示，已經就有關加薩停火以及與以色列互換人質的框架協議，向參與斡旋的卡達和埃及作出回覆。卡達總理則指出，已收到哈瑪斯對這項架構協議的「正面回應」，但目前拒絕透露進一步細節。

個股方面，蘋果備受關注的首款頭戴式裝置Vision Pro日前在美國正式發售，供應鏈人士透露，Vision Pro最快將於今年4月份、最晚5月在中國市場發售，此外，中國工信部註冊流程已經接近完成，首批在中國銷售的Vision Pro貨源會比較緊張。蘋果6日收紅0.86％，收報每股189.30美元。

龍頭科技股6日漲跌互見，Google揚升0.48美元，漲幅0.33％，收報145.41美元；Meta下挫4.69美元，跌幅1.02％，收454.72美元；亞馬遜收跌1.16美元，跌幅0.68％，收在169.15美元；微軟下滑0.16美元，跌幅0.04％，收報405.49美元。

台股ADR方面，台積電ADR上漲0.59美元，漲幅0.50％，收報119.38美元；日月光ADR則下挫0.02美元，跌幅0.22％，以9.08美元作收。