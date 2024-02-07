耕興2023年營收寫次高 大方配現金股利10.5元

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檢測龍頭耕興（6146）公告2023年全年營運成果，合併營收達48.32億元，為歷史次高水準，毛利率53％，每股稅後盈餘（EPS）14.32元。另外，董事會通過2023年度盈餘分配案，擬配發每股現金股利10.5元，配發率高達73.32％，以5日收盤價229.5元計算，現金殖利率達4.58％。

董事長黃文亮秉持回饋股東之經營理念，將經營成果與全體股東共享。展望2024年，耕興1月合併營收3.8億元，年減10.56％，主係受到季節性因素影響，中低階5G智慧型手機市場增長乏力，陸系手機品牌收斂產品線、致發表新機數量減少，連帶影響大陸檢測服務表現；另一方面，供應鏈去庫存效應也使零件事業部營收較去年同期下滑約一成。

然而，隨著人工智慧（AI）運算需求快速成長，AI伺服器對特殊電感之需求預期將持續攀升。耕興強調，未來AI伺服器大量出貨，將帶動相關零件供應商之訂單需求大幅提升，有利於零件事業部營收之復甦；同時，也密切觀察AI手機及 AI PC的新機效應能否帶來陸系業者新一波商機。

法人指出，5G行動通訊需向下兼容4G／3G，Wi-Fi 7也需兼容Wi-Fi 5／ Wi-Fi 6／6e，耕興的無線通訊檢測產能全球最大，雖獲利成長暫時熄火，但產業趨勢與營運展望正向，今年表現仍可期待。