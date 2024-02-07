波音噴艙事件報告出爐 疑丟失4顆螺絲釘

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美國國家運輸安全委員會（NTSB）6日公布波音「噴艙」事件的初步調查報告，內容顯示，出事艙門的門栓疑似丟失4顆螺絲釘，不過該報告並未提及出事航機內嵌式艙門為何在當時飛脫。

今年1月，阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）一架波音737 MAX飛機在飛行途中艙門掉落，所幸當時未有人員傷亡，但重大飛安問題仍掀起輿論對波音品管的質疑，美國有關單位也旋即宣布美對波音展開安全調查

根據NTSB報告，出事內嵌式艙門的門栓丟失了4顆原應固定位置的螺絲釘，而螺絲釘可能是在維修工作中遭到移除，根據調查報告，該艙門曾於2023年9月1日首次被卸除，以修復波鉚釘損壞的部分。

美國航空專家考克斯（John Cox）認為，該報告點出了關鍵問題，即為何沒有適當地進行記錄工作。該報告撰寫人表示，未來將研究生產流程報告，以判斷螺絲釘維修及重新安裝的程序。

在事故發生後，美國聯邦航空管理局（FAA）便開始全面審視波音生產品質，並要求波音不得提高737產量，強調在品質控製問題得到解決之前，不會同意波音任何擴大生產或增加737 Max生產線的要求。

值此之際，波音再度面臨內部問題，該公司最大的工會要求三到四年內調薪 40％，並威脅將考慮罷工，外媒報導稱，倘若罷工成真，波音可能將關閉華盛頓州和奧勒岡州的工廠。自年初發生「噴艙門」事件後，波音的股價今年以來已下跌21％，為表現最差道瓊成分股。