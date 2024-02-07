淡季有撐 原相：PC市場緩復甦

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CIS公司原相（3227）6日召開法說會。2023上半年歷經供應鏈調整、需求低迷，但隨庫存調整趨緩，需求快速回升，去年下半年客戶已積極拉貨，並延續至本季度，管理階層強調，雖然受到工作天數和淡季影響，然整體營收仍能夠維持，其中滑鼠與上季差異不大，其他消費性電子如穿戴式需求更是持續回溫，第一季營收僅較前季微幅減少。

原相去年第四季合併營收為17.69億元，年增73％，主要受惠滑鼠、安防系統及非經常性收入（NRE）增加，毛利率進逼6成；不過第四季受台幣匯率大幅升值影響，致匯兌損失達0.57億元，單季EPS 1.93元；全年合併營收58.45億元年增11.8％。稅後淨利為7.99億元，EPS 5.57元。

展望2024年，隨全球PC市場持續復甦，以及AI相關產品快速需求增加，有利原相以滑鼠為主的產品銷量成長；管理階層表示，安防sensor晶片產品過往以2M（百萬）為主力產品，不過自去年開始4M、5M比重有逐漸增加，今年也會進一步提升。

AI PC方面，最近各大品牌廠都積極在推出，也期待今年能帶動換機潮，對滑鼠銷售有正面幫助；管理階層觀察，供應鏈庫存已消化得差不多，需求回到正常水準，PC、NB看起來都有回穩，近幾季客戶拉貨稍微積極，後面市場變化則需再觀察。

於車用產品持續在耕耘，不過原相也坦言，導入會花較長時間；近一兩年車用銷售有持續穩定增加，相信今年也會再成長，但比重不容易短期間拉高。